Bakje patat dreigt duurder te worden, dit is waarom

Patat is een echte allemansvriend. Helaas zul je voor de geliefde snack waarschijnlijk binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. Hoe komt dat?

Het is niet de eerste keer dat een patatcrisis dreigt.

Aardappelprijs stijgt door regen en schimmel

Metro schreef er gisteren al over: aardappels worden een stuk duurder. Dat zit zo: er valt veel te veel regen. Hierdoor zijn er veel stukken land waar boeren pas later of helemaal niet hebben kunnen poten. Op plekken waar wel aardappels groeien, slaat bovendien rot toe doordat de aardappels lang onder water staan. „Het worden geen topopbrengsten. Het zijn de twaalf natste aaneengesloten maanden ooit”, zei akkerbouwspecialist Arjen Brak van landbouworganisatie LTO.

Dat gaat effect hebben op de prijzen. De vraag naar aardappels blijft even groot, terwijl het aanbod krimpt. In de supermarkt werden ze de afgelopen twee jaar al ruim 25 procent duurder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer redenen waarom patat duurder wordt

Die hogere aardappelprijs heeft logischerwijs dus ook invloed op patat. Maar er zijn meer redenen waarom patat mogelijk duurder wordt, schrijft De Telegraaf. „Alle kosten van ondernemers zijn de laatste maanden gestegen, van personeelskosten, je sauzen, de bakjes en de verpakkingen tot je frisdranken”, zei de beheerder van Frituur Par Hasard in Amsterdam tegen de krant.

Ook retail-expert Michiel Klegel noemt de stijgende personeelskosten als heikel punt. „De beschikbaarheid van medewerkers in deze krappe tijd is echt een probleem. Personeel heeft zoveel mogelijkheden, je houdt ze meestal alleen door meer te betalen.”

Dan is ook nog eens de prijs van zonnebloemolie is de pan uit gerezen. Dat komt het omdat een groot deel hiervan uit Oekraïne komt, een land dat momenteel in een verwoestende oorlog verkeert. Tot slot hebben de snackbars last van de hoge energiekosten. Al deze factoren opgeteld maakt dat duurdere friet onvermijdelijk lijkt.

