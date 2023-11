Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoofdpijn van rode wijn: waarom stijgt rode wijn zo snel naar je hoofd?

Ieder mens is natuurlijk verschillend. Maar als het om rode wijn gaat, kan het toch vaak zo zijn dat het je hoofdpijn bezorgt. Maar hoe kan dat? Waarom stijgt rode wijn zo snel naar je hoofd? Daar blijkt onderzoek naar gedaan.

Allereerst, alcohol is natuurlijk niet gezond. En van te veel alcohol krijg je hoofdpijn (of andere ziekteverschijnselen). Maar misschien herken je dat het bij rode wijn falikant mis kan gaan. Of dat je direct na het drinken van een glas rode wijn al hoofdpijn hebt. En dat zou best eens te wijten kunnen zijn aan een specifiek stofje in rode wijn.

Onderzoek naar stofje

Wellicht krijg je nog flashbacks naar het kerstdiner of de kerstborrel van vorig jaar, waarbij de rode wijn rijkelijk vloeide. Grote kans dat je er de volgende dag een bonkend hoofd aan overhield. En nu de decembermaand eraan zit te komen is het misschien niet onhandig om te weten, wat rode wijn nu precies met je lichaam kan doen.

Wetenschappers ontdekten dat quercetine ervoor zorgt dat een Merlot of Tempranillo zo snel naar je hoofd stijgt. In rode wijn zit tien keer zoveel quercetine, wat een antioxidant is, dan bijvoorbeeld in witte wijn.

Misselijkheid en hoofdpijn

Deze antioxidant komt van nature voor in verschillende groenten en fruit, schrijft ook het wetenschappelijke Quest. Zo ook dus in de druiven waarvan rode wijn wordt gemaakt. Zodra dit stofje in aanraking komt met alcohol, gebeurt er iets opmerkelijks. „Wanneer quercetine in je bloedbaan terechtkomt, zet je lichaam het om in een andere vorm die quercetine glucuronide heet”, vertelt onderzoeker Andrew Waterhouse. „In die vorm blokkeert het de stofwisseling van alcohol.”

Dat zorgt ervoor dat acetaldehyde, een stof die vrijkomt bij de afbraak van alcohol in je lichaam, zich ophoopt. Met flinke hoofdpijn als gevolg, aldus de wetenschappers. Volgens onderzoeker Apramita Devi is acetaldehyde een „giftige en irriterende stof” die onder meer voor misselijkheid en hoofdpijn kan zorgen.

Verder onderzoek rode wijn

Oftewel: het is de quercetine in rode die de afbraak van alcohol belemmert. Het onderzoeksteam wil nog uitgebreider onderzoek doen bij menselijke proefpersonen. Om vast testellen of de quercetine werkelijk de hoofdpijn activeert.

Reacties