Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rijst opwarmen: hoe gevaarlijk is het ‘reheated rice syndrome?’

Oh jee! De TikTok-community is weer eens van slag. Deze keer gaan de alarmbellen af voor de hel die opgewarmde rijst heet, oftewel: the reheated rice syndrome. Is rijst opwarmen nou echt zo gevaarlijk of hebben we hier met misinformatie te maken?

De afgelopen weken ging #reheatedricesyndrome compleet viraal op TikTok, maar wat is het verschijnsel nou precies?

Social media-gebruikers menen namelijk dat je dood- en doodziek zou kunnen worden wanneer je eerder gekookte rijst opnieuw opwarmt. Braken, dunne ontlasting en hoofdpijn zouden de gevolgen zijn van het opnieuw opwarmen van rijst. In sommige gevallen zouden mensen – volgens het internet – zelfs sterven…

🍝 Niet alleen bij rijst Het reheated rice syndrome is niet alleen van toepassing op rijst. Ook pasta is een favoriet van de bacillus cereus-bacterie die smult van zetmeelrijke producten.

Reheated rice syndrome = voedselvergiftiging

We horen je denken: gaan we allemaal dood? Mag ik nooit meer mijn rijst opnieuw opwarmen? R.i.p. Nasi goreng? Spoiler: maak je geen zorgen, maar het reheated rice syndrome is zeker geen verzinsel. Wij kennen het overigens beter als een ordinaire voedselvergiftiging.

De bacterie bacillus cereus is de grote slechterik in dit verhaal. Die is vaak ook al aanwezig bij ongekookte rijst en pasta, maar wordt pas kwaadaardig bij een bepaalde temperatuur. Wanneer je rijst na het koken te lang buiten de koeling laat staan, heeft de bacterie vrij spel om zich te verspreiden. Hierdoor activeert het die o-zo verschrikkelijke voedselvergiftiging in jouw lichaam.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hittebestendige bacterie

De bacterie wordt dus overigens gek genoeg niet geactiveerd tijdens het opnieuw opwarmen van je rijst, maar juist op het moment waarop je jouw vers gekookte rijst op kamertemperatuur laat staan. De ziekmakende stof begint zijn ding te doen in de warme en vochtige omgeving van rijst. Wat dat betreft is het reheated rice syndrome een beetje een misleidende naam.

Normaal gesproken kan je kliekje best wel tegen een stootje en zal je niet zo snel ziek worden. De meeste bacteriën die ontstaan op je restjes overleven de hitte tijdens het heropwarmen namelijk niet. De bacillus cereus is helaas de uitzondering op de regel. Deze bacteriesoort is als zo’n beetje enige bacterie die hittebestendig is tot ruim 120 graden Celsius en die zich daarna vrolijk door vermenigvuldigt.

Hoe voorkom je het reheated rice syndrome?

Gelukkig is dit hele verhaal gemakkelijk te voorkomen. Het enige waar je op moet letten is dat je jouw restjes niet te lang buiten de koeling laat. Hoelang dan precies? Als je het binnen twee uur in de koeling zet, ben je helemaal veilig en hoef je niet bang te zijn voor een akelige voedselvergiftiging.

Let er trouwens wel even op dat je je restjes ook weer niet té snel in de ijskast zet, want dan krijg je last van andere problemen.

Reacties