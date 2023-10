Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor eens en altijd: dit is hét verschil tussen pepernoten en kruidnoten

De gemoederen kunnen nog weleens hoog oplopen wanneer het over kruidnoten versus pepernoten gaat. Waar de één beide termen willekeurig gebruikt, zweert de ander dat het toch echt twee totaal verschillende seizoensklassiekers zijn. Om elke vorm van toekomstig debat te tackelen – zodat we meer tijd hebben om het onderwerp daadwerkelijk op te eten – leggen we het nog één keer uit.

Dus pak een zak peper- of kruidnoten (die dit jaar duurder zijn) erbij en laat het eens goed op je inwerken.

Dit is nou echt het verschil tussen pepernoten en kruidnoten

Het is je vast niet ontgaan: de peper- of kruidnoot is al lang niet meer alleen begin december verkrijgbaar. Inmiddels kunnen we aan ‘t eind van de zomer – en met de voeten in het zwembad – al de eerste zak opentrekken, een geliefd onderwerp van frustratie bij velen. Bij onze collega’s van Culy variëren ze er in ieder geval graag op los, getuige deze uiteenlopende recepten.



Pepernoten

Feit blijft dat het woord pepernoten inmiddels vaker te lezen én te horen is dan kruidnoten. En dat heeft zo z’n redenen: de term ‘kruidnoten’ is – in tegenstelling tot ‘pepernoten’ – pas enkele tientallen jaren in gebruik, lezen we in het wetenschappelijke tijdschrift Quest. Het zou daarom ook wel de commerciële versie van de pepernoot genoemd kunnen worden.

En die originele pepernoot is dankzij de dalende populariteit steeds lastiger te vinden. Maar je kent ze zeker: het zijn die kleine bonkerige vrienden met de kenmerkende anijssmaak, zowel qua smaak als structuur lijkend op taaitaai dus. Het recept – en dus alle mogelijke ingrediënten – voor pepernoten vind je hier.

Kruidnoten

De kruidnoot is inmiddels juist in overdadige hoeveelheden in de schappen te terug te vinden, variërend van het klassieke exemplaar tot de meest vergezochte varianten als zure matten of, ja echt, Pornstar Martini kruidnoten.

Je herkent de kruidnoot aan de kleine ronde vorm met bolle bovenkant en de knapperige bite. Maar ook de ingrediënten van een kruid- of pepernoot lopen flink uiteen: zo wordt de kruidnoot meer geassocieerd met speculaas. Zelf kruidnoten maken is trouwens een stuk makkelijker dan je denkt, probeer het eens met dit recept.

Pepernoten versus kruidnoten

Er zijn geen merknamen vastgelegd en dat heeft soms als gevolg dat verschillende termen door elkaar worden gebruikt. Omdat de originele pepernoten aan terrein verliezen, neemt de kruidnoot voor het gemak ook maar meteen z’n naam stukje bij beetje over. Maar zo lang ze zo lekker blijven als ze zijn, vinden wij dat helemaal niet zo’n groot probleem.

