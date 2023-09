Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaak last van beschimmelde aardbeien? Zo hou je ze veel langer vers

Aardbeien zijn er berucht om: ze beschimmelen snel. Maar wat doe je eraan? Er is een truc die ervoor zorgt dat je het rode fruit veel langer in de koelkast kunt bewaren. En daarvoor heb je niet veel meer nodig dan een grote pot.

Zachte plekjes, bruine vlekken en schimmel. Aardbeien zijn kwetsbaar en vaak zie je binnen één of twee dagen na aankoop van het doosje al de eerste signalen dat het fruit niet meer heel lang goed blijft. Frustrerend is dat, want aardbeien zijn niet goedkoop.

Hoe weet je of het fruit niet meer goed is? De aardbeien zijn verkleurd, beschimmeld of troebel. Dan snel nog de goede stukjes opeten? Ja, dat is een mogelijkheid. Maar je kan na aankoop van het fruit, de aardbeien ook op een net wat andere manier in je koelkast bewaren, zodat je er langer mee doet.

Zo hou je aardbeien veel langer vers

Om aardbeien langer vers te houden, heb je een grote glazen pot nodig. Denk bijvoorbeeld aan een weckpot of voorraadpot. Vaak worden aardbeien op de markt of in de supermarkt in plastic doosjes verkocht. Maar op die manier het fruit bewaren, zorgt ervoor dat schimmels zich sneller kunnen verspreiden.

Doe het fruit overigens niet zomaar gelijk in de aparte pot. Het is heel belangrijk om van te voren na te gaan of de aardbeien niet al rotte plekjes of tekenen van schimmel vertonen. Aardbeien die niet helemaal goed zijn, kun je maar beter van de goede stukjes scheiden. Want als er eentje ‘besmet’ is, dan gebeurt dat ook snel bij de andere stukjes als je ze bij elkaar bewaart.

‘Deze zijn al meer dan drie weken oud en nog steeds goed’

Ongewassen aardbeien blijven langer goed in een glazen pot, mits je de deksel goed hebt afgesloten, de aardbeien die je erin hebt gedaan vers zijn en je de pot in de koelkast zet. In plaats van enkele dagen, zal je zien dat het rode fruit in ieder geval een week goed blijft. Op sociale media worden verschillende foto’s gedeeld van die methode.

„Het kostte me 36 jaar om uit te vinden dat als je aardbeien in een glazen pot bewaart, ze veel langer goed blijven”, zegt iemand die op Facebook de tip deelt. „Deze zijn al meer dan drie weken oud en nog steeds goed.”





Dat komt omdat glazen potten geen verse lucht toelaten. Juist die lucht zorgt ervoor dat de aardbeien eerder bederven.

Tegenstanders van pottenmethode pleiten voor keukenpapier

Al is niet iedereen overtuigd van die methode. Sommige aardbeiliefhebbers vinden juist dat het fruit moet kunnen ademen en vinden dat je het fruit niet moet afsluiten van lucht. Want in huizen ontstaan schimmels en zwammen ook vaak door te weinig luchtcirculatie en -ventilatie.

Zij zijn meer van de keukenpapiermethode en pleiten ervoor om aardbeien in een open bakje te doen waar je onderop een laag keukenpapier legt. Dit keukenpapier neemt het overtollig vocht van de aardbeien op. Dat vocht zorgt ervoor dat fruit sneller beschimmelt. Overigens gelden de methodes ook voor ander fruit dat gevoelig is voor schimmel, zoals bessen of bramen.

