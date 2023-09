Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog legt uit: dít is waarom ghosten zo pijnlijk is (en je het dus niet wil doen)

Hoe pijnlijk is het als je iemand al een aantal maanden aan het daten bent en diegene je uit het niets begint te negeren? Zeker als je dacht dat het juist de goede kant op ging. Sterker nog, zelfs als je iemand pas een paar wéken kende, doet het pijn. Maar waarom doen mensen zoiets en waarom is het nou zo pijnlijk? Psycholoog Michelle Drouin legt het uit.

Het is menselijk om behoorlijk wat tijd te besteden aan nadenken over wat andere mensen denken. Je kan nu denken: ‘Nee hoor, het maakt mij niets uit wat anderen mensen denken’, maar je hoeft dit niet per se als iets negatiefs te zien. Het tegenovergestelde is juist waar, legt Drouin uit op TED.ideas.

„Nadenken over wat andere mensen denken is een ingewikkelde, kritische skill die niet aangeboren is, maar we steeds meer leren aan te scherpen als we opgroeien”, aldus Drouin.

Meer gedachten over vreemden dan bekenden

Volgens Drouin denken we het vaakst over mensen die we wat minder goed kennen. Juist mensen die je minder goed kent, zoals uitgaansvrienden, kennissen of iemand die je kort hebt gesproken op een feestje, die personen zitten veel in je hoofd.

Wat is daar de reden voor? Volgen Drouin heeft dit te maken met de onzekerheidstheorie. Deze theorie gaat er vanuit dat je als mens behoefte hebt om onzekerheid over andere mensen te verminderen om relaties op te bouwen.

Dit verklaart ook waarom ghosten zo’n ontzettend naar gevoel geeft. Juist bij de mensen die we (nog) niet zo goed kennen en waar we een relatie mee willen aangaan, zoals bij de persoon met wie je aan het daten bent, daarbij willen we het gevoel van onzekerheid bij verminderen.

Als je wordt geghost, kun je die onzekerheid simpelweg niet meer verminderen en wordt het juist alleen maar erger, omdat de andere persoon je negeert en nóg minder informatie geeft. Hoe minder goed we iemand kennen, hoe meer je juist jullie gesprekken en dates gaat analyseren.

Menselijk verlangen naar logica

Ghosting drukt op het pijnpunt waar we het meest gevoelig voor zijn: ons verlangen om informatie te verbinden en dingen te begrijpen.

Drouin: „We willen begrijpen hoe de wereld om ons heen werkt en hoe dingen aflopen.” Denk ook aan je favoriete serie en hoelang je kunt nadenken over de cliffhanger en hoe het met de personages vergaat tot het volgende seizoen is begonnen.

Drouin vervolgt haar uitleg: „Wanneer iemand ons negeert vragen we ons af waarom, en juist dat afvragen is zo gekmakend. Ons verlangen naar antwoorden is te groot om ons hoofd te kunnen richten op andere gedachten.

We willen antwoorden over dit specifieke punt, maar kunnen de andere persoon niet dwingen om te reageren. Juist als je dacht dat deze nieuwe relatie tot iets zou leiden, nemen de angstige gedachten hierover alleen maar toe.”

Verlangen naar verbinding met anderen

Echter, zegt Drouin, is het niet de onzekerheid die de meeste pijn van ghosting veroorzaakt, maar het zit hem in ons verlangen naar verbinding met andere mensen. Ghosting is een signaal van een zwakke of gespannen relatie.

Daarom doet ghosting zoveel pijn, het benadrukt onze kwetsbaarheid in het verlangen om relaties met anderen aan te gaan, ertoe te doen en geliefd te zijn. Dat is een universeel verlangen dat elk mens heeft. Ghosting is daarom een big red flag dat we iemand gaan verliezen waar we ons verbonden mee voelden.

Op zoek naar informatie van je ghoster

Dat is ook de reden waarom je als je geghost wordt soms uit wanhoop meerdere keren berichtjes blijft sturen naar die persoon. Je vraagt ze bijvoorbeeld waarom ze niet meer reageren, terwijl ook al díe berichten worden genegeerd.

Of je gaat als Inspector Gadget op het internet op zoek naar informatie over hem of haar, speurt social mediakanalen af naar redenen waarom de ander niks meer van zich laat horen of hoe hij of zij verder gaat zonder jou.

Verspil geen tijd aan het zoeken van antwoorden

Next one please…

Wat is het beste dat je kan doen als je geghost wordt, volgens de psycholoog en onderzoeker? „Ghosting doet pijn op de plek waar we het meest kwetsbaar zijn. Ghosters weten dat het shit is om te doen én toch doen ze het. Dus als iemand jou ghost, dan zijn er twee redenen: of ze spelen een spelletje met je of ze geven niet genoeg om je om jullie relatie op een normale manier te beëindigen”, aldus Drouin.

Bij beide opties kun je het beste doorgaan met je leven en deze persoon meteen uit je hoofd zetten. Ga ze niet stalken, krijg geen obsessie, verspil geen tijd aan het zoeken van antwoorden op het internet of ze nou wel of niet om je gaven. „Het leven is kort en tijd is te kostbaar om het te verspillen aan een ghoster”, aldus Drouin.

Pijnlijk maar waar, want er zijn genoeg vissen in de vijver die jouw kwetsbaarheid, verlangens en tijd wel respecteren, dus on to the next one.

