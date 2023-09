Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom ziet eten in reclames er zo anders uit dan in het echt? Een voedselfotograaf deelt trucs

Heb je je ooit afgevraagd waarom een hamburger er zo verrukkelijk uitziet in een reclame, maar soms matig uit de verf komt als je ze hem eenmaal voor je hebt?

Daar zijn trucjes voor, maar welke trucjes bestaan er bijvoorbeeld om een hamburger er goed uit te laten zien op beeld voor een advertentie?

Voedselfotografie voor reclames

Metro UK ging op zoek de antwoorden en die vonden ze bij voedselfotograaf Lara Jane Thorpe. Bij het fotograferen van voedsel moet je eerst écht voedsel gebruiken in plaats van nep, vindt ze.

„De beste voedselfotografie komt neer op het juiste licht, de juiste hoek en zo vers mogelijk voedsel”, zegt Thorpe, die al 13 jaar voedselfotograaf is.

Licht en de beste hoeken

„Ik denk dat de consument van vandaag veel beter weet waar hij naar kijkt dan ooit tevoren, en begrijpen dus wat echt is en wat niet. Dus echt voedsel fotograferen is volgens mij de enige manier.”

„Het is prima om het product er op zijn best uit te laten zien. Het is daarna de taak van de fotograaf om in het beste licht en onder de beste hoek te werken.” Op die manier kan de burger er op z’n best uitzien, „maar je moet niet tegen klanten liegen”.

‘Ziet er niet uit zoals op de foto’

Het probleem met fastfood, volgens Thorpe, is echter de verpakking voor de consument. „De consument krijgt de hamburger nadat hij vaak in vetvrij papier is gewikkeld en op een heet rek heeft gelegen. Tegen de tijd dat je het opeet is het broodje klef, de sla slap en ziet het er niet uit zoals het bedoeld was toen het voor het eerst werd bereid of mogelijk gefotografeerd.”

Wat er in de studio moet gebeuren om een burger er op en top uit te laten zien, is om de studio al te klaar te hebben staan voor het product is gemaakt. „Daarna maak je de burger op, en gebruik je een keukenbrander om de randen van de kaas te smelten, zodat het er aantrekkelijker uitziet.” Een föhn werkt meestal ook, geeft Thorpe als tip mee.

De perfecte hamburger

„Vervolgens leg je het broodje erop en zorg je ervoor dat de broodje hoger zit aan de voorkant en lager aan de achterkant. Zo leg je meer nadruk op de dingen ín het broodje en niet op het broodje zelf.”

Tandenstokers worden ook gebruikt bij voedselfotografie. „Dat is handig voor het stapelen van ingrediënten, omdat ze helpen om dingen in de juiste hoek te houden tijdens het fotograferen.” Ook zouden vooral vlees en groenten een beetje onderbakken zijn, zodat ze er extra vers uitzien.

Tips

„Je moet ervoor zorgen dat je het vlees op een ander bord met keukenpapier laat rusten voordat je je fotografisch bord opmaakt”, voegt ze eraan toe, „omdat dit alle ongewenste sappen opzuigt.”

Als je wil doen alsof iets gebarbecued is, zijn er ook tips. „Je kunt een keukenbrander gebruiken om de randjes een beetje te verkolen zonder de vorm van het eten te verliezen.”

