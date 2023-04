Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weekend in teken van ‘rustig lenteweer’, dit kun je verwachten

Genoten van Koningsdag? Hopelijk wel, en dan kun je dit weekend lekker bijkomen. Anders dan wat we afgelopen week zagen, wordt het weer dit weekend ‘rustig en zacht’. Geen hoosbuien dus meer, maar juist zonnige momenten, wat wolken en zachtere lucht. ‘Zachtere lucht’ betekent eigenlijk gewoon vrij aangename temperaturen, niet zoals Koningsnacht, die ‘kouder dan Oudjaarsdag’ was.

Heb je buitenactiviteiten gepland dit weekend? Hieronder lees je wat je kunt verwachten qua weer.

Dit weekend ‘rustig en zacht’ weer

Voordat het weekend aanbreekt, hebben we met wat bewolking en regen te maken, maar later vandaag wordt het een stuk droger en draait de wind naar een noordoostelijke richting. Dat weet Weeronline te melden. Morgen is het weerbeeld volgens de website ‘behoorlijk aangenaam’, zeker als je het vergelijkt met de voorgaande dagen. In de ochtend is er op veel plekken nog wat bewolking en kijk ook niet verrast op als er hier en daar wat mist verschijnt.

Maar dan, waar de meeste mensen op hopen, gaat de zon schijnen. Vooral aan de kustgebieden, dat wel, en daar blijft het dan ook helemaal droog. Perfecte dag dus om een wandeling over het strand te maken. Verder weg van de kust kunnen wel wat lichte buien ontstaan, maar op de meeste plekken blijft het droog. Qua temperatuur moet je denken aan een graad of 14 tot 17, normaal voor deze tijd van het jaar.

En ook zondag zal veelal droog verlopen. De zon laat zich regelmatig zien, maar er zijn ook wat stapelwolken te bekennen. Wederom is het in de kustgebieden zonniger dan landinwaarts, maar het wordt wél een graad warmer dan zaterdag. In het uiterste zuiden kan de temperatuur zelfs de 19 graden aantikken Toch weer mooi meegenomen, dat. Kortom: lekker naar buiten dit weekend, met genoeg zon en weinig wind is het heel goed te doen.