Met deze 5 tips krijg je zo min mogelijk gif (pesticiden) binnen

Er wordt steeds meer gif gebruikt bij de teelt van groente en fruit. Deze pesticiden wil je het liefst zo min mogelijk binnenkrijgen.

Deze pesticiden gebruiken boeren om de gewassen te beschermen tegen insecten. Hierdoor blijft er meer voedsel geschikt voor consumptie. Er worden echter nare ziektes en verstoring van de hormoonhuishouding in verband gebracht met het gebruik van de bestrijdingsmiddelen.

Volgens Pesticide Action Network (PAN) is de afgelopen negen jaar het gebruik van gif (pesticiden) flink toegenomen, bij fruit zelfs met 53 procent. 29 procent van alle fruitbomen, -planten en -struiken in Europa zijn bespoten. Dit kan jij doen om zo min mogelijk gif binnen te krijgen.

1. Schil je groente en fruit (iets minder gif)

Als kind leren we om ons groente en fruit te wassen onder stromend water. Dit helpt om vuil en bacteriën van het gewas af te spoelen. Echter, wassen werkt niet of nauwelijks tegen gif.

Het schillen van je fruit – mits dit mogelijk is – kan helpen pesticiden te verwijderen. Toch blijft er altijd gif achter, ook als je je appel schilt. Daarbij bevat de schil vaak veel vitamines, die schil je ook weg.

2. Leg je groente of fruit in baking soda

Het klinkt misschien als een obscure lifehack van YouTube of TikTok. Echter, uit verschillende onderzoeken blijkt dat het weken van je fruit en groente in baking soda of zuiveringszout daadwerkelijk pesticiden van de schil verwijdert. Dit komt door de stof bicarbonaat.

Het duurt zo’n 15 minuten voordat alle bestrijdingsmiddelen op de schil zijn verdwenen. Soms is het gif al verder de vrucht ingetrokken. Pesticiden kan je dan niet meer verwijderen middels deze methode.

3. Koop biologisch

Biologische producten zijn vaak duurder, maar zijn verbouwd zonder gebruik te maken van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen of genetisch gemodificeerde organismen. Desondanks gebruiken ook deze boeren nog steeds bestrijdingsmiddelen, deze zijn dan wel van natuurlijke aard.

4. Vermijd deze 12 fruitsoorten

Bij sommige gewassen gebruiken agrariërs minder gif dan bij andere. We maakten een lijstje met twaalf groente- en fruitsoorten die je beter kan mijden.

5. Kweek je groente en fruit zelf (zonder gif)

Boodschappen in de supermarkt zijn duurder en er wordt meer gebruikt gemaakt van gif. Twee redenen om eens te kijken wat je zelf kan verbouwen.

Zet bijvoorbeeld een aantal appelbomen in je tuin – als je hier de ruimte voor hebt. Hoewel er zonder het gebruik van gif waarschijnlijk veel wordt opgegeten of aangetast, blijft er ongetwijfeld ook wat over voor jou. Daarbij is de natuur ook nog eens blij met je!