Kan één glas wijn of bier per dag kwaad?

Dry January is voorbij, maar daarmee is het laatste woord over ons alcoholgebruik nog niet gezegd. Hoewel we weten dat alcohol niet goed voor ons lichaam en brein is, verkondigt toch menig mens dat een glas bier of wijn per dag geen kwaad kan. Maar hoe zit dat?

Vooral de wat oudere generatie kan nog best zweren bij een dagelijkse alcoholische versnapering. ‘Een glas rode wijn zou goed zijn voor het hart’ of wat dacht je van deze mevrouw, die haar 100-jarige leeftijd aan haar shotjes wodka wijdt.

Alcohol giftig voor ons lichaam

Eerder raadde de CCSA, een grote gezondheidsinstantie in Canada, aan om niet meer dan twee alcoholische drankjes per week te nuttigen. En ook klonk het geluid dat er op flessen alcohol straks eventueel een waarschuwingsetiket komt, net als bij pakjes sigaretten.

Toxicoloog Jan Tytgat, die eerder ook vertelde over de effecten van cocaïne op ons lichaam, vertelt nu meer over alcoholgebruik. Hij benadrukt tegen het Belgische HLN dat iedere alcoholconsumptie impact heeft op ons lijf. „Onze lever probeert om alcohol af te breken, maar bij die afbraak ontstaat er een nog giftigere stof: aceetaldehyde. Het is die stof die bij de inname van grote hoeveelheden zorgt voor een misselijk gevoel en een kater.”

Volgens Tygat is alcoholconsumptie in grote hoeveelheden, zo’n acht glazen per dag, met zekerheid slecht. „Je loopt in dat geval echt meer kans op leverproblemen, hart- en vaatziektes en kanker. Bovendien geraak je vanaf die hoeveelheden makkelijk verslaafd aan alcohol.”

Maar de toxicoloog legt uit dat het lastiger is om vast te stellen hoe schadelijk één glas wijn of bier per dag is. Volgens hem heeft het roken van een sigaret of joint onmiddellijk effect op de longen. „Maar bij een glaasje alcohol is zoiets naar mijn weten nog niet eenduidig vastgesteld. Bovendien moeten we ook durven zeggen: onze lever kan op zich wel tegen een stootje.”

Verschillen tussen mannen en vrouwen

De toxicoloog waarschuwt dat iedere dag drinken niet als ‘gezond’ beschouwd kan worden. „Het zal zeker geen gezondheidsvoordelen hebben, ongeacht wat mensen beweren die gezond oud worden en deze gewoonte hebben.” Mocht je toch graag een glaasje drinken, raadt Tygat aan om dat te verspreiden over de week. „Drink dan bijvoorbeeld twee wijntjes met een dag ertussen. Zo gun je je lever een rustmoment en vermijd je voortdurende blootstelling.”

Overigens geeft Tygat ook duidelijkheid over het verschil tussen mannen en vrouwen. Want wie kan er meer hebben? „Mannen zijn vaak groter en gespierder dan vrouwen. Dat spierweefsel kan de alcohol makkelijker ‘wegstoppen’, waardoor er een minder hoge concentratie alcohol in het bloed zal circuleren. Je lever zal dan minder werk hebben, en je zal minder snel een licht gevoel in je hoofd krijgen.” Bij vrouwen blijkt er meer vetweefsel aanwezig. „Alcohol lost er daardoor iets minder goed in op, en de alcoholconcentratie zal hoger zijn in je bloed. Ze zullen op die manier sneller aangeschoten zijn. Maar voor alle duidelijkheid: te veel alcohol is zowel schadelijk bij mannen als vrouwen.”