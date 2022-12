Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 effecten van alcohol die je wellicht nog niet wist

De feestdagen staan voor de deur en dat betekent toch ook regelmatig dat er een glaasje wijn, bier of iets anders naar binnen gaat. Dat alcohol niet gezond is, dat is niks nieuws, maar drie deskundigen leggen uit welke nadelige effecten een alcoholische versnapering kent. En wellicht was je je van deze 8 effecten nog niet bewust?

Voordat we alle consequenties van alcoholgebruik opsommen, is het wellicht handig om te weten hoeveel alcohol ‘geoorloofd’ is voor een mens. Volgens het Trimbos instituut drink je niet tot weinig als je maximaal één glas alcohol per dag drinkt. Je bent een een overmatige drinker als je 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen per week drinkt. En je kunt jezelf een zware drinker noemen als je één of meerdere keren per week minimaal 4 (vrouwen) of 6 (mannen) glazen alcohol op één dag drinkt. Volgens het advies van de Gezondheidsraad drinken we het best niet meer dan één glas alcohol per dag.

Overigens biechtte ic-arts Diederik Gommers gisteravond in De Gevaarlijkste Wegen op dat hij zich niet goed kan „beheersen” als het om alcohol gaat.

8 gevolgen van alcohol volgens deskundigen

Toxicoloog Jan Tytgat, leverspecialist Hans van Vlierberghe en medisch socioloog Guido van Hal deelden met het Belgische HLN hun kennis over over alcoholgebruik. En vertelden over een aantal nadelige effecten van drankgebruik, die je wellicht nog niet kende.

1. Dodelijke hoeveelheid

Dit wist je misschien al wel: je kunt overlijden door te veel alcohol. Volgens toxicoloog Tytgat is de dodelijke concentratie alcohol in het bloed gemiddeld vier promille. Dit komt neer op zo’n twintig bier, een fles whiskey of wodka achter elkaar opdrinken.

2. ‘Het is al snel te veel’

„Er is geen zwart-witte lijn te trekken tussen iemand die weleens een glaasje te veel drinkt en een alcoholist”, aldus Tytgat. „Ook wie ‘slechts’ drie, vier glazen per dag drinkt, is écht ongezond bezig.” Dat beaamt ook leverspecialist Van Vlierberghe. „Er is geen veilige ondergrens wat drinken betreft. Er zijn mensen die twee consumpties per dag drinken en die complicaties krijgen aan hun lever. Het ‘sociaal’ gebruik van alcohol kan al voldoende zijn om met verscheidene problemen te maken te krijgen.”

3. Verlies van IQ-punten

Je hersenen zijn pas volgroeid als je 23 à 24 jaar oud bent. Daardoor is alcohol volgens deskundigen onder die leeftijd extra schadelijk, omdat het brein nog in de groei is. „Wie voor die leeftijd drinkt, verliest IQ-punten”, zegt Van Hal. „Dat betekent dat jongeren dus echt dommer worden door overmatig alcohol drinken.”

4. Te zien aan de huid

Tytgat: „Je bloedvaten verwijden door alcohol. Wie chronisch te veel drinkt, kan een roodachtig effect in het gezicht krijgen. Hoe rood je gezicht er door alcohol gaat uitzien, is deels genetisch. Veel mensen met een alcoholverslaving zien er grauw en bleek uit.”

5. Caloriebom

Alcohol bevat volgens de deskundigen zeven kilocalorieën per gram. En waar die calorieën terecht komen? „Bij mannen vaak de buik, bij vrouwen de dijen. Veel alcohol gaat ook je hormoonbalans verstoren, en dat kan aanleiding geven tot overgewicht en zelfs obesitas, met tal van bijkomende problemen als mogelijk gevolg.”

6. Stresshormoon

„Mensen die alcohol gebruiken, maken ook chronisch te veel van het stresshormoon cortisol aan. Daardoor krijg je ook een gezwollen effect in het gezicht en het lichaam”, zegt Van Vlierberghe.

7. Lijdende organen

De lever draagt volgens de deskundigen de meeste lasten van alcoholgebruik. „Te veel alcohol zorgt rechtstreeks voor leverschade”, aldus Tygat. Maar maar ook diabetes, problemen met de alvleesklier, verminderde functie van je nieren, hartspierverslapping en chronische diarree, kunnen allemaal optreden door veel alcoholgebruik. Daarnaast verhoogt het drinken van alcohol het risico op kanker. Maar ook zenuwaandoeningen, met tintelingen of gevoelloosheid en impotentie worden door de deskundigen genoemd.

8. Hersenschade

„Echte alcoholverslaafden lijden op den duur aan hersenaandoeningen, men noemt dat het Korsakov-syndroom. Ze krijgen zwarte gaten in het geheugen, worden paranoïde en wantrouwend, de hele persoonlijkheid verandert”, aldus Tygat.

Tolerant over alcohol

De deskundigen benadrukken dat we in onze maatschappij behoorlijk tolerant zijn over alcoholgebruik. „Mocht alcohol nu pas worden uitgevonden, betwijfel ik of het een vergunning zou krijgen om op de markt te komen”, concludeert Tygat. „Alcohol is en blijft een stofje dat ons lichaam níet graag heeft.”