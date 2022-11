Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veranderende eetgewoonten in de winter: waar moet je op letten?

Wanneer de temperaturen dalen en de dagen korter worden, verandert niet alleen het seizoen, maar ook onze eetgewoonten. We krijgen bijvoorbeeld zin in een stamppot in plaats van een zomerse salade, maar deze verandering in eetlust kan de routine van ons lichaam verstoren. Waarop kun je letten?

Waar warm weer onze eetlust vermindert, is het logisch dat koud weer onze eetlust vergroot. Voedingsdeskundige Pauline Cox vertelt Metro UK over de invloed van daglicht op je dieet. „Het gebrek aan zonlicht kan een aanzienlijke invloed hebben op onze eetlust. Zonlicht stimuleert een Melanocyt-stimulerend hormoon, dat onze eetlust kan onderdrukken. Minder daglicht kan dus onze honger en eetlust vergroten.”

‘s Winterse eetgewoonten

„Het creëren van vaste eetmomenten is ideaal voor het optimaliseren van de bloedsuikers en de insulinegevoeligheid”, voegt Cox eraan toe. Hoewel de verleiding groot kan zijn om ‘s avonds laat te snoepen als je gezellig op de bank zit of om je porties te vergroten, is het beter voor de slaap, spijsvertering en stofwisseling om ‘s avonds laat niet te eten of ‘s avonds laat geen alcohol te drinken.

Probeer daarom na 19.00 uur te stoppen met eten, zodat je twee tot drie uur voordat je naar bed gaat niet eet, luidt het advies. Of maak een wandeling na het eten. Dat is ook goed voor de bloedsuikers, de spijsvertering en de slaap.

„We hunkeren in de wintermaanden vaak naar meer koolhydraatrijk comfortfood, omdat het de stemming en energie verhoogt”, zegt diëtist Lola Biggs tegen Metro UK. „Het koude weer stimuleert onze overlevingsdrang en kortere, donkere dagen kunnen de winterblues bezorgen, dus willen we meer snoepen.”

Dus, wat moeten we eten?

Onze voedingsbehoeften variëren tijdens de wintermaanden, dus het is goed om te letten op de vitaminen en mineralen in maaltijden, want verandering van weer leidt tot verandering van eetlust. Dat we fruit en groente verruilen voor hartig en warm voedsel is dus niet zo gek. Maar het kan problematisch zijn als je niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Cox zegt daarover: „Het is van groot belang dat we voldoende vitamine D binnenkrijgen om onze immuunfunctie en stemming optimaal te houden, maar vitamine D is soms moeilijk uit voeding te halen. Vette vis is een goede bron, of vul het aan met een visoliesupplement dat vitamine D bevat.”

„Het voedsel dat we eten speelt een cruciale rol: voedsel met veel vitamine E, zink en vitamine B kan onze geestelijke gezondheid bevorderen”, voegt Biggs eraan toe. Ook is ontbijt is essentieel volgens de deskundigen. „Iets als pap met bessen, een snufje kaneel, lijnzaad en een handvol gemengde noten is fantastisch om je voor te bereiden op de dag. Het is voedzaam, een goede bron van vitaminen, mineralen en vezels en geeft je energie.”

Benieuwd geworden naar andere heerlijke (en winterse) recepten? Neem een kijkje tussen de recepten van onze Culy-collega’s.