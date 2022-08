Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eten plukken in het bos? In Nederland kun je bij deze 5 voedselbossen terecht

In een vrolijke bloemenjurk en met een rieten mandje aan de hand door een veld of bos huppelen en zelf eten verzamelen: af en toe zwijmel je helemaal weg bij het idee van buiten leven, in de natuur en zelfvoorzienend zijn. Maar wie zegt dat het enkel een droom hoeft te zijn? In Nederland vinden we meerdere voedselbossen waar je gewoon met je mandje (en bloemenjurk als je dat wilt) langs mag komen om te plukken.

Hoe tof is dat?

Voedselbossen in Nederland

Als je het aan ons zou vragen, zouden er wereldwijd nog véél meer voedselbossen mogen bestaan. Een voedselbos is een plek – een bos inderdaad – waar je langs mag komen om (vaak tegen een kleine betaling) zelf je voedsel te komen plukken. Zijstapje: Metro interviewde dit jaar actrice Sanne Vogel, een fan van voedselbossen.

In de praktijk komt het vaak neer op een voedselbos met fruit, groenten of knollen. Het is dan natuurlijk niet de bedoeling dat je manden vol aan eten meeneemt, maar gewoon wat genoeg is voor jou. Zo heeft iedereen kans om z’n eten zelf bij elkaar te rapen.

Niet alleen is het simpelweg leuk om je eigen voedsel te plukken, het zorgt er ook voor dat je meer in contact komt met waar voedsel eigenlijk vandaan komt, de zorgt zo dat je meer biologisch eet, en wie normaliter biologisch eten niet kan veroorloven, kan dat op deze manier iets makkelijker.

Op deze plekken in Nederland vind je voedselbossen:

1. PermacultuurCentrum, Haarlem

In ruil voor wat hulp in de permacultuurtuin van PermacultuurCentrum in Haarlem, mag je einde van de dag een mandje vol oogst zo mee naar huis nemen.

2. Fruittuinen van West, Amsterdam

Bij de Fruittuinen van West in Amsterdam kun je een abonnement nemen op de pluktuinen. Tegen een bepaald bedrag per maand mag je zelf komen oogsten. Hoe tof is dat? Ook kun je jezelf opgegeven als vrijwilliger en een dagje mee komen tuinieren én ga je ook hier einde van de dag met een vol mandje naar huis.

Tip: ga op zaterdagmiddag langs het tuincafé.

3. Stadstuin, Amsterdam

Even verderop vind je in Amsterdam Stadstuin Amsterdam. Het is letterlijk een vrolijke stadstuin waar je voor een bepaalde bijdrage per maand je eigen stadstuintje kan onderhouden. Bijvoorbeeld omdat je zelf geen tuin hebt, maar wél wilt moestuinen.

4. Plukn, Groningen

In het noorden van het land vind je het voedselbos Plukn. Een groot voedselbos geheel gebouwd op basis van de principes van permacultuur. We like!

5. Fruitproeverij Zandberg, Betuwe

In de Betuwe vind je fruitproeverij Zandberg. Een perfecte plek om rond te huppelen met je rieten mandje en allerlei fruitsoorten te proeven én mee te nemen. Van kiwi’s tot frambozen en van van pruimen tot hazelnoten. Want ja, ook noten vind je hier.

Extra leuk: je kunt hier ook een nachtje (of meerdere) blijven slapen.

Dus, waar wacht je nog? Je mandje mee, en het bos in!