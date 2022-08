Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In 4 stappen naar 1 miljoen: selfmade miljonair Sharon (31) legt uit

De Amerikaanse Sharon Tseung verdiende een salaris van 30.000 dollar per jaar en besloot dat het anders moest om een vermogen van 1 miljoen te bewerkstelligen. Ze verdiepte zich in persoonlijke financiën en wist meerdere passieve inkomstenbronnen op te bouwen die haar hielpen miljonair te worden.

Kun je niet wachten op de Oudejaarsloterij? Lees dan het verhaal van de jonge miljonair Sharon Tseung. Op Insider deelde zij de vier stappen die ze heeft genomen om bij die 1 miljoen dollar aan vermogen te komen.

De 31-jarige miljonair Sharon Tseung

Sharon Tseung studeerde of aan de Universiteit van Californië in 2012. Ze ging op 21-jarige leeftijd aan de slag als marketing coördinator, waarbij ze 30.000 dollar (24.505 euro) per jaar verdiende. Geen vetpot dus, en a long way from 1 miljoen dollar. „Toen ik net begon met werken, was ik gechoqueerd dat volwassenen dit elke dag doen tot ze 60 jaar oud zijn”, vertelt Tseung aan Insider.

Toch duurde het nog een aantal jaar voordat Tseung daadwerkelijk begon met het streven naar financiële vrijheid, door middel van het opbouwen van verschillende passieve inkomstenbronnen. Inmiddels is ze 30 jaar oud als zij de grens van 1 miljoen dollar aan vermogen heeft overschreden. Insider heeft dit gecheckt door in haar financiën te duiken.

In vier stappen naar 1 miljoen dollar

Tseung bereikte de mijlpaal van 1 miljoen grofweg in vier stappen, die je hieronder leest.

1. Ze hield haar uitgaven laag

En met laag bedoelen we echt minimaal. Ze gaf geen geld uit aan onnodige dingen zoals kleding, tassen of etentjes. Haar trucje om niet in de verleiding te komen? Ze rekende uit hoeveel uur ze ervoor moest werken. Het gaat hier om de periode dat ze zo’n 12 euro per uur verdiende.

Ook besloot ze bij haar ouders te blijven wonen tot ze 27 jaar oud was. Zelfs daarna hield ze haar uitgaven laag door met twee huisgenoten samen te wonen in een appartement met twee slaapkamers.

2. Ze investeert in kansen die haar meer geld kunnen opleveren

Doordat Tseung zoveel van haar geld spaart, kan ze het grootste gedeelte van dat geld investeren in dingen die haar uiteindelijk meer geld gaan opleveren. Haar grootste passieve inkomstenbron is vastgoed. Ze heeft inmiddels dertien huizen gekocht, die ze nu verhuurt.



Tseung woont in Californië, maar koopt hier geen huizen omdat ze die niet kan betalen. Ze zoekt voor deals in gebieden die steeds populairder worden. Ook geïnteresseerd in vastgoed? Lees het boek Koop je Rijk van Myrthe de Groot. Zij denkt dat iedereen vastgoedbelegger kan worden en dat je hier echt niet per se rijk voor hoeft te zijn.

3. Ze is gefocust op het leren van nieuwe vaardigheden

Tseung schroomt zich niet om geld uit te geven aan cursussen die haar vaardigheden verbeteren. Deze vaardigheden implementeert ze vervolgens meteen door nieuwe side hustles op te bouwen. „Ik zou bijvoorbeeld zeker aanraden om je eigen website en blog te bouwen, omdat je daarbij ook zoveel leert over marketing, SEO, copywriting en betaalde advertenties op social media”, zegt ze.

„De truc is om niet elke dag hetzelfde te doen, maar nieuwe dingen te blijven leren”, zegt ze. „Of je nou passieve inkomsten gaat opbouwen of wil groeien binnen een bedrijf.”

4. Ze blijft experimenteren

Tseung verdient haar geld inmiddels op veel verschillende manieren, omdat ze in de jaren die volgden is blijven experimenteren. Naast vastgoed heeft ze dus ook een blog, waarmee ze geld verdient met advertenties en affiliate marketing. Ook heeft ze onder andere een Etsy shop waarin ze digitale producten verkoopt zoals Photoshop templates en Microsoft Word templates en verkoopt ze inmiddels print-on-demand t-shirts via Amazon.



Tseung laat zich niet tegenhouden door belemmerende overtuigingen als ‘dat gaat vast niemand kopen’, maar probeert het gewoon. Ook weet ze dat het opbouwen van passieve inkomsten tijd kost.

Na twee jaar de wereld over te hebben gereisd en haar passieve inkomstenbronnen te hebben opgebouwd, heeft Tseung inmiddels ook weer een 9 tot 5-baan. Door al haar nieuwe kennis en vaardigheden heeft ze nu een marketingbaan waarmee ze een jaarsalaris van zes cijfers verdient.

Ze zou kunnen leven van haar passieve inkomsten, maar kiest er nu voor om haar vermogen snel op te bouwen. „Als ik een kind heb, wil ik meer tijd met hen kunnen doorbrengen en meer tijd kunnen besteden aan dingen die ik leuk vind”, zegt ze. Dat is waar financiële vrijheid om draait: om zelf keuzes te kunnen maken over hoe je jouw tijd besteedt.