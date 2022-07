Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mogelijk glasschilfers in bierflesjes, Heineken start terugroepactie

Bierbrouwer Heineken is een terugroepactie gestart voor miljoenen kleine bierflesjes die vanaf april zijn geproduceerd. Mogelijk zitten er volgens de brouwer glasschilfers in sommige bierflesjes. Consumenten worden opgeroepen om de flesjes uit de desbetreffende batch terug te brengen naar de verkooplocatie.

Heineken waarschuwt voor de veiligheid van de 25cl. fles. Het betreft hierbij de kleine fles zonder statiegeld met schroefdop voor Heineken Original, Heineken 0.0 en Heineken Silver. Er bestaat een kans dat er glasschilfers van de onderzijde van de fles loskomen en in het product terechtkomen. Het betreft uitsluitend de 25cl. fles met onderstaande productiecodes, welke staat vermeld op de achterzijde van de fles. Deze Heineken 25cl. flessen zijn verkocht aan consumenten door supermarkten, groothandel, slijterijen en webshops.

Risico op glasschilfers

Aan NU.nl laat Heineken weten dat ze het risico op glasschilfers ontdekten door een klant die hierover klaagde. „Er is één klant geweest die het glas heeft aangetroffen”, vertelt de woordvoerder van de brouwer. „Er is een kleine kans dat het glas in de andere miljoenen flesjes zit, maar we nemen het zekere voor het onzekere.” Na onderzoek bleek de lading flesjes die sinds april geproduceerd is, inderdaad niet ongevaarlijk. Vóór april werkte Heineken met een andere leverancier.

🍺 Het gaat om flesjes met deze productiecodes: 2099528E….

2101528E….

2102528E….

2118528E….

2095528W….

2096528W….

2102528W….

2103528W….

2111528W….

2118528W….

2119528W….

2122528W….

2123528W….

2144528W….

2171528W….

2091528X….

2125528X…. De laatste 4 getallen van de code op de fles kunnen worden genegeerd, laat Heineken weten.

Aankoopbedrag terug

Consumenten worden verzocht het bier niet te drinken en de flessen terug te brengen naar de verkooplocatie. Zij zullen hun aankoopbedrag terugkrijgen. Om het aankoopbedrag terug te krijgen, is het niet nodig om de kassabon te laten zien. Klanten hebben onbeperkt de tijd om het product terug te brengen.

De bierbrouwer laat weten: „Veiligheid en kwaliteit hebben bij ons altijd de hoogste prioriteit, en wij voeren zeer regelmatig kwaliteitscontroles uit. Daarom betreuren wij het ten zeerste dat dit product niet aan onze hoge kwaliteitseisen voldoet en zijn wij deze terugroepactie gestart. Wij bieden onze excuses aan voor het mogelijke ongemak”, aldus brouwerijdirecteur Maarten Koudenburg.