Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Door droogte en mislukte oogst dreigt voedselschaarste in Nederland

Voedselschaarste? Ja, voedselschaarste. Dat geluid klinkt nu toch echt. De oorlog in Oekraïne zorgt voor problemen met het graan en daarom zaaide Nederland zelf extra graan. Maar blijkbaar zitten we in een van de droogste jaren ooit en dreigt de oogst te mislukken.

De boerenbelangenvereniging ZLTO maakt zich zorgen vanwege het droge voorjaar. Door het gebrek aan regen dreigt de oogst te mislukken. En dat kunnen wij zelf straks merken, doordat ons voedsel nog duurder wordt.

Mislukte oogst door droogte dit jaar

12.000 boeren en tuinders uit Gelderland-Zuid, Noord-Brabant en Zeeland vallen onder de paraplu van ZLTO. Janus Scheepers is bestuurslid van de belangenvereniging en vreest voor de oogst. De zaden ontkiemen niet, omdat de grond droog is. De gepote en gezaaide planten komen niet uit en boeren kunnen de gewassen maar moeilijk in leven houden.

Maar gaan wij dat echt merken? Volgens Scheepers wel, als de oogsten mislukken. „De oogst is voor mensen, maar natuurlijk ook voor onze dieren. Want we maken ook producten voor dierlijke consumptie”, vertelt hij tegen de NOS.

Nederland ging zelf graan zaaien

Door de oorlog in Oekraïne ervaren we problemen met de import van graan. Vanuit zowel Rusland als Oekraïne, de grote graanproducenten, komt weinig binnen. Dat terwijl we normaalgesproken daar een derde van onze graantoevoer vandaan halen. In Nederland werd er massaal graan gezaaid, om het gat zelf te kunnen dichten.

Maar dat lijkt niet gelukt, door de droogte van de afgelopen tijd. „Als die nu niet aan het groeien gaat, dan hebben wij veel minder graan in Nederland. En in heel Europa, want de droogte is vrij uitgestrekt.”

Voedselschaarste

Wellicht denk je: droogte? Dat is toch niet iets voor Nederlandse begrippen? Maar het blijkt dat Nederland dit jaar 60 millimeter minder neerslag had. 2022 is daarmee één van de vijf droogste jaren sinds 1906. Dat meldde het KNMI in hun nieuwste Droogmonitor. De weersverwachting voor de komende twee weken voorspelt ook weinig neerslag.

Vorige maand meldde VN-voedselchef David Beasley dat de oorlog in Oekraïne een groot probleem voor voedsel gaat opleveren. Hij noemde het een voedselcrisis die verder kan gaan „dan wat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gezien”. Mensen in oorlogsgebieden, die afhankelijk zijn van het Wereldvoedselprogramma (WFP), zullen daaronder leiden.