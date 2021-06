Moet vlees duurder en groente en fruit goedkoper worden?

Vlees moet duurder worden, groente en fruit juist goedkoper. Dat vinden een groep wetenschappers, milieuclubs en D66-prominent Jan Terlouw. De prijsstijging zou 1 tot 3 procent moeten zijn. Het doel? De klimaatdoelen halen. Ze sturen hun oproep naar Mariëtte Hamer, de huidige informateur. Zij leidt deze fase van de formatie van het kabinet.



Vlees duurder, groente en fruit goedkoper

Voor groente en fruit moet een lager btw-tarief gaan gelden, vinden de wetenschappers en Terlouw. Nu is dat 9 procent, maar dat moet volgens hen naar 5. „Op dit moment komt 12 procent van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland van de veehouderij. Het verhogen van de vleesprijs zal de consumptie van vlees in 2030 met circa 50 procent verlagen, van 45,3 kg per persoon (2019) naar 23,1 kg”, zeggen de wetenschappers.

Volgens berekeningen van de groep zou de verhoging van de vleesprijs jaarlijks ruim 1 miljard euro opleveren. „Een deel van de opbrengst van een hogere vleesprijs (450 tot 600 miljoen euro per jaar) kan besteed worden aan subsidies voor boeren om milieu-, natuur-, klimaat- en diervriendelijke maatregelen te nemen.”

Vandaag bleek, uit cijfers van het CBS, dat acht op de tien Nederlanders niet meer elke dag vlees eten. 45 procent van de 18-plussers geeft aan maximal vier dagen per week vlees te eten. 5 procent doet dat zelfs helemaal nooit. En dertig procent eet vijf of zes keer per week vlees. Ongeveer een derde van de volwassenen is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten en een half procent is er helemaal mee gestopt.

Prijs van gezond eten gestegen

Ook kwamen eind mei cijfers naar buiten over de prijsstijging van eten. Gezond eten is in de afgelopen tien jaar duurder geworden. Gemiddeld steeg de prijs van eten dat goed voor je is met zo’n 21 procent. Verse groenten lijken daarvan uitgezonderd te zijn. De prijzen daarvan stegen namelijk gemiddeld met slechts 6 procent. Dat is een veel minder sterke stijging dan die van fruit. Zowel vers als gekoeld fruit steeg de afgelopen tien jaar gemiddeld een kwart in prijs.

Maar ook vlees en vis werden al duurder, net zoals de wetenschappers en Jan Terlouw wilden. Dat gaat vooral om gerookt, gedroogd of gezouten vlees werd duurder. Daaronder vallen onder meer vleeswaren. De prijsstijging is deels te wijten aan het verhogen van btw op alle voedingsmiddelen. Je betaalt sinds 2019 niet 6, maar 9 procent btw op eten. En als het aan Jan Terlouw en z’n wetenschappers ligt, gaan die prijzen dus nog meer omhoog. Alleen dan ‘compenseren’ we dat met de prijs die we betalen voor groente en fruit.