Eerste coronagolf zorgt voor 10.000 minder banen voor startende jongeren

De eerste coronagolf heeft ook hard toegeslagen bij jongeren, en dan vooral op financieel gebied. Na de eerste coronagolf hadden 10.000 minder jongeren een baan van minimaal drie dagen in de week, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit kwam vooral voor bij studenten die afstudeerden aan het mbo, jongeren zonder startkwalificatie en uitvallers in het hoger onderwijs.

Op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van ongeveer 240.000 startende jongeren, deed het onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek samen met het Verwey-Jonker Instituut onderzoek hiernaar.

De dupe van de coronacrisis

Het blijkt dat vóór de coronacrisis deze doelgroep al minder kans op werk had. Maar door de pandemie is de ongelijkheid op de arbeidsmarkt in de eerste maanden van de virusuitbraak verder toegenomen, meldt het onderzoeksbureau.

Vooral studenten met een opleiding in de detailhandel, mediatechniek en administratieve dienstverlening worden hard geraakt. Maar ook jongeren met een diploma voor de horeca, luchtvaart en het kappersvak hebben het niet makkelijk. Daarnaast blijkt ook dat de achterstand in baankansen van jongeren met een niet-westerse achtergrond verder toeneemt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met deze lockdown krijgen vele studenten, met namen jongeren een extra klap, geen werk, stage en normale onderwijs. Juist nu moeten ze gezien en gehoord worden. Juist nu niet achter de feiten aanlopen, maar dit beleid met visie voeren! #Alleensamen @MinVWS pic.twitter.com/hrQ0dwLcPi — Gerard (@gerard62138930) December 14, 2020

Hbo- of wo-masterdiploma

Studenten die een opleiding volgen waarin werken en leren wordt gecombineerd, ervaren nauwelijks last. Ook jongeren met een hbo- of wo-masterdiploma hebben het minst last van de coronacrisis. Ten opzichte van een jaar eerder, zijn hun baankansen amper afgenomen. Dat zijn bijvoorbeeld beginnende artsen, verpleeg- en verloskundigen, onderwijsassistenten en economen.

Het bureau verwacht een grotere impact op de groep die tijdens de coronacrisis voor het eerst de arbeidsmarkt betrad. De resultaten van vervolgonderzoek worden komend voorjaar verwacht.

Dringende oproep aan kabinet

Vakbond CNV Jongeren doet in een reactie op het onderzoek een dringende oproep aan het kabinet voor een aanpak van de jeugdwerkloosheid. „Wij balen van de onnodige en snelle stijging van de jeugdwerkloosheid”, zegt voorzitter Justine Feitsma. Volgens haar hadden jongeren al veel vaker een flexcontract en zouden daarmee kwetsbaar zijn in een economische crisis.

„De kwetsbaarheid heeft nu ook reële consequenties. Deze vragen om een landelijk pakket aan maatregelen speciaal gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie van jongeren”, meldt de voorzitter.

Lees ook: Veel studenten vragen gratis aanvullende beurs niet aan, maar lenen wel