5 kerstseries op Netflix die je tijdens kerst 2020 kunt bingen

Tijdens kerst 2020 heb je minder verplichtingen dan ooit, dus meer tijd om te bingen. Vijf kerstseries op Netflix die je in één ruk uitkijkt.

Er verschijnen dit jaar niet alleen veel mooie kerstfilms op Netflix, maar ook kerstseries. Een aantal op een rij.

Kerstseries op Netflix

Wat betreft de kerstseries op Netflix zijn het niet alleen maar Amerikaanse producties met een kerstman in de hoofdrol. Een verademing. De meeste series in dit rijtje zijn buitenlandse producties. De streamingdienst speelt de series automatisch in het Engels af. Wij raden aan om dit aan te passen bij de instellingen: deze verhalen komen in de originele taal het best over.

1. Dash & Lily

Maar we beginnen met de nieuwste in het rijtje, en dat is wel een Amerikaanse productie. Dash & Lily is een in 2020 gelanceerde romcom over jong volwassenen in New York. De Netflix Original is gebaseerd op het boek Dash & Lily’s Book of Dares. Via een rood notitieboekje in een boekenwinkel ontstaat een romance tussen twee twintigers die elkaar nog nooit hebben gezien. Dash is een cynische kersthater, Lily is zijn tegenpool. Zouden ze elkaar ook in het echt ontmoeten? Kijk hier.

2. Hjem til jul (Home for Christmas)

Tot vorig jaar hadden we nog nooit echt aan kerstseries gedacht, totdat het Noorse Hjem til jul door Netflix werd gelanceerd. Nu is er een tweede seizoen. Het verhaal gaat over dertiger Joanne, die in tegenstelling tot haar vrienden en familie vrijgezel is. De opmerkingen is ze zat, dus besluit ze in de adventperiode op zoek te gaan naar de man van haar dromen om met kerst mee naar huis te nemen. Daar krijgt ze dus 24 dagen de tijd voor. Echt een verrassend lekkere feel-good serie. Over seizoen 2 gaan we nog niets verklappen, op de trailer na. Kijk hier.

3. Zeit der Geheimnisse (Holiday Secrets)

Duitse kerstseries zijn heerlijk, alleen al vanwege het woord Weihnachten. In Zeit der Geheimnisse staat een kerstreünie centraal. In drie afleveringen wordt een ingang naar een familiegeschiedenis geopend en komen er intieme complicaties bovendrijven. Kijk hier.

4. Dias de Navidad (Three days of Christmas)

Al zo’n lekkere kersttaal: het Spaans, waarin kerst ‘navidad’ wordt genoemd. In deze dramaserie op Netflix krijgen vier zussen te maken met familiedrama’s en geheimen die zich in verschillende tijdsperiodes afspelen, en altijd op eerste kerstdag. Kijk hier.

5. Merry Happy Whatever

Voor liefhebbers van luchtige kerstseries sluiten we af met Merry Happy Whatever. Deze Netflix-serie is een geestige sitcom. De norse vader van een gezin is not amused als zijn dochter haar vriendje, een muzikant, meeneemt tijdens kerst. Kijkt heerlijk weg, zonder dat je ook maar ergens bij hoeft na te denken.

