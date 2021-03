Almere City FC roept 1351 toeschouwers op tweede test massaal wél te doen

Om precies te zijn 1351 voetballiefhebbers zaten zondag in het stadion van Almere City FC. De club heeft de toeschouwers opgeroepen zich voor de tweede keer te laten testen, vanwege de „negatieve berichtgeving” over het percentage mensen dat zich niet liet testen na een bezoekje aan de theatervoorstelling van cabaretier Guido Weijers.

John Bes, algemeen directeur van Almere City FC, prijkt groot op de website, met niet alleen z’n foto, maar ook een belangrijke oproep. „Zondag was een bijzondere dag. Het was een feest om 1.351 blije mensen te ontvangen in het Yanmar Stadion dat al veel te lang leeg is gebleven,” blikt hij eerst even terug op de mooie dag, waarop de clubfotograaf ook weer z’n ding kon doen.



📸 | Onze clubfotograaf is weer druk in de weer geweest in de eerste helft, dit zijn de beelden die daarbij horen! Foto's: Ron Baltus / https://t.co/xfI99m086Q#almcam pic.twitter.com/4XNpgYZj5s — Almere City FC (@AlmereCityFC) February 28, 2021

De club verloor, maar ach, eigenlijk won iedereen die dag. „De sfeer zat er goed in, ondanks de vervelende nederlaag tegen Cambuur. Het voorprogramma met Lucas & Steve, het waterige winterzonnetje en vooral het gezellige samenzijn vergoedde immers veel.”

Fieldlab

De voetbalwedstrijd maakt onderdeel uit van de serie ‘Back to live’-events van Fieldlab, waar ook de show van Weijers onder viel. De evenementen worden gezien als onderzoek, waarbij het van cruciaal belang is dat iedereen zich van te voren én na afloop laat testen. Twee keer dus. Maar ja, dat doet dus niet iedereen even braaf, bleek wel na afloop van de voorstelling van Guido Weijers, waar Metro bij aanwezig was en waar 80 procent van de 500 deelnemers zich twee keer (voor en na) heeft laten testen.

Zo’n 20 procent sloeg die tweede test dus over. Volgens coronaminister Hugo de Jonge is dat voor de „effectiviteit van dit Fieldlab-evenement” niet goed. De Jonge vindt ook dat hierdoor geen duidelijke conclusies zijn te trekken uit de proef. Mensen op social media vinden het vooral a-sociaal.



Dus 20 procent van de bezoekers van de fieldlab met Guido Weijers heeft zich achteraf *niet* laten testen. Dan mag je meedoen aan zo’n proef, mag je even proeven aan het oude en nieuwe normaal, maar ben je nog te beroerd om helemaal mee te werken. 🥲 — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) March 1, 2021

En dat wil directeur John Bes niet laten gebeuren bij ‘zijn event’.

Oproep testen Almere

„Mijn oproep aan jullie is om de heersende negativiteit geen kans te geven en vrijdag aanstaande massaal de tweede test te doen. Daarmee kunnen we bewijzen dat we veilig en verantwoord een voetbalwedstrijd met publiek kunnen spelen en dat we er met z’n allen veel voor over hebben om dat zo snel mogelijk weer te realiseren.”



🤧 | Als onderdeel van het FieldLab-event dien je ook aanstaande vrijdag te worden getest. Je kunt daarvoor nu in de CLOSE-app een afspraak voor maken onder het kopje 'Info'. Foto: Ron Baltus / https://t.co/xfI99lIwIg pic.twitter.com/GEmHUMDIwS — Almere City FC (@AlmereCityFC) March 2, 2021

Testen dus met die hap. „Plan nu, voor zover je dat nog niet hebt gedaan, een tijdstip in via de Close app en draag bij aan een snelle terugkeer van supporters en sponsoren in het Yanmar Stadion”, spoort hij iedereen aan, waarna „een sportieve groet” volgt.



🗣️ | Een oproep van @JohnBes6 aan iedereen, die aanwezig was bij het #FieldLab evenement #almcam: "Laat je vrijdag voor de tweede keer testen!" ➡️ https://t.co/Z9Odx2UDMo Foto: Ron Baltus / https://t.co/xfI99m086Q pic.twitter.com/J896Aoihc3 — Almere City FC (@AlmereCityFC) March 4, 2021

‘Fantastisch geregeld’

Grote kans dat Sabina en haar vader dat gaan doen. Lyrisch was ze over de wedstrijd zondag, en een nieuwe vader-dochtertraditie is voor hen geboren. „Het was fantastisch geregeld! Dank jullie wel voor het eerste uitje met mijn paps sinds Corona. Al 21 jaar gaan we samen naar Ajax, maar helaas is dit ritueel verstoord. We hebben genoten van Almere City. Hopen dat we snel weer kunnen langskomen!”



