Zo kijken mensen terug op het werk en leven van overleden Jeroen van Merwijk

Vanochtend is cabaretier en liedjesschrijver Jeroen van Merwijk (65) overleden, maakte zijn theaterbureau bekend. Van Merwijk leed aan darmkanker.

Hij overleed in het bijzijn van zijn vrouw Jeannette in zijn woonplaats Sainte-Juliette in Frankrijk. Daar wordt Van Merwijk in besloten kring gecremeerd. Hieronder lees je hoe zijn fans en collega’s terugkijken op zijn werk en leven.

Populaire voorstellingen

De theatercarrière van Van Merwijk begon dertig jaar geleden. Sindsdien heeft hij maar liefst dertien theaterprogramma’s gemaakt. De bekendste daarvan waren ‘Geef mij m’n sperma terug’, ‘Een AVRO-lid is ook maar een mens’, ‘Van Merwijk legt het nog een keer uit’ en ‘Het podiumbeest is terug’.

Maar het bleef niet bij theater: Van Merwijk maakte ook een grote naam als liedjesschrijver. Zo schreef hij teksten voor artiesten als Hans Dorrestijn, Adèle Bloemendaal, Karin Bloemen en Erik van Muiswinkel. Voor zijn lied Dat vinden jongens leuk ontving hij in 2006 de Annie M.G. Schmidtprijs.

Eind december kreeg Van Merwijk bij hoge uitzondering de eerder afgeschafte Edison Oeuvreprijs Kleinkunst. De cabaretier, die in februari gediagnosticeerd werd met darmkanker, schrapte vorig voorjaar zijn tournee vanwege een terugval. Hij vulde zijn laatste dagen met schilderen en tekenen in zijn huisje in Frankrijk, waar hij de helft van het jaar doorbracht met zijn vrouw.

‘Wat een gemis’

Collega Dolf Jansen post een eerbetoon aan de liedjesschrijver op Twitter: „Vriend en collega Jeroen van Merwijk is vanochtend overleden. Hij droeg vriendschap, beschaving en betrokkenheid met zich mee in alles wat hij deed, liedjes, poëzie, beeldende kunst, theater, radio.” Ook Bert Visscher brengt een korte ode aan zijn collega. „Van Merwijk is niet meer. Diepe buiging en wat een gemis! Verdomme!”



Van Merwijk is niet meer. Diepe buiging en wat een gemis! Verdomme! — Bert Visscher (@Visschernieuws) March 3, 2021

Katinka Polderman eert de man die haar „op het cabaretspoor” zette. „De man die me op het cabaretspoor bracht en aan wie ik me in mijn vak ontzettend verwant en schatplichtig voel is er niet meer. Dag Jeroen.” Cornald Maas zegt verdrietig te zijn om het overlijden van Van Merwijk. „Hij, als geen ander, was tot op het laatst schatplichtig aan het belang van de kunsten. En ik heb het nodige van hem geleerd.”



De mooie, ferme, concessieloze en talentvolle Jeroen van Merwijk is overleden, en dat doet me verdriet. Hij, als geen ander, was tot op het laatst schatplichtig aan het belang van de kunsten. En ik heb het nodige van hem geleerd pic.twitter.com/WyeGue31yT — Cornald Maas (@cornaldm) March 3, 2021

‘Ongelofelijk grappige man’

Nico Dijkshoorn noemt Van Merwijk „een schurende, compromisloze ongelofelijk grappige man. Net wat Nederland nodig had.” Humberto Tan blikt terug op zijn laatste interview met de cabaretier. „Ik wens al zijn dierbaren veel sterkte. In mijn laatste gesprek met hem, over zijn boek, was hij openhartig, zacht en inspirerend.”



Heel verdrietig nieuws. Jeroen van Merwijk is overleden. Het was een schurende, compromisloze ongelofelijk grappige man. Net wat Nederland nodig had. #jeroenvanmerwijk — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) March 3, 2021



Jeroen van Merwijk overleden…Ik wens al zijn dierbaren veel sterkte. In mijn laatste gesprek met hem, over zijn boek, was hij openhartig, zacht en inspirerend. https://t.co/j3CcQSXaVx — Humberto Tan (@HumbertoTan) March 3, 2021

‘Van Merwijk maakte kleinkunst een flink stuk groter’

Ook fans trekken naar social media om hun waardering voor het werk van Van Merwijk te uiten. Zo schrijft Wim dat Van Merwijk „kleinkunst een flink stuk groter” maakte.



Jeroen van Merwijk overleden.

Hij maakte kleinkunst een flink stuk groter. — Wim Daniëls (@wimdaniels) March 3, 2021

Anneke deelt een fragment van Op1, waar Harrie Jekkers onder begeleiding van de band van Lucas van Merwijk (de broer van) Ik kan je dromen zingt. Dat is een nummer van Jeroen, die via een videoverbinding meekeek.



RIP Jeroen van Merwijk.

Hieronder één van de mooiste tv-momenten van 2020 (of ever). https://t.co/RCNfGIx5Md — Anneke Jonkers (@Annajonky) March 3, 2021

Iemand anders grijpt deze gebeurtenis aan om de liedjes van Van Merwijk weer eens een tijdje aan te zetten. „Ik zet Positief Lied even op ter ere van deze ware kunstenaar.”



Jeroen van Merwijk overleden 😢

Ik zet Positief Lied even op ter ere van deze ware kunstenaar ❤️✨ — Martine (@_Marrtine_) March 3, 2021