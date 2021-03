Onderzoek Buckingham Palace: pestte Meghan haar personeel tot tranen toe?

Het lijkt wel een beetje op ‘actie reactie’. Want waar Meghan een boekje open deed over Buckingham Palace tijdens het interview met Oprah Winfrey dat zondag wordt uitgezonden, en waarvan nu al de teaser circuleert, start Buckingham Palace nu een onderzoek naar haar. Is Meghan echt een bully? Op social media nemen veel mensen het voor haar op.

Volgens de Britse krant The Times heeft een oud-medewerker van Meghan in 2018 een klacht ingediend over het gedrag van Meghan. In een verklaring noemt Buckingham Palace de beschuldigingen „erg verontrustend” en het Britse koningshuis start een onderzoek naar beschuldigingen over Meghan die haar personeel zou hebben gepest, of ‘gebullied’.

Bully Meghan?

Het personeel werd zelfs zo gepest dat sommige werknemers in tranen uitbarstten, schrijft de krant en volgens The Times komen de beschuldigingen van Jason Knauf, de toenmalige perschef van Harry en Meghan. Volgens hem leidde het wangedrag van Meghan op Kensington Palace tot het vertrek van twee medewerkers.



Exclusive: Royal aides have hit back at the Duchess of Sussex before her television interview with Oprah Winfrey, revealing that she faced a bullying complaint made by one of her closest advisers during her time at Kensington Palace. https://t.co/smEUNCWONP — The Times (@thetimes) March 2, 2021

Buckingham Palace

Buckingham Palace gaat nu actie ondernemen en een onderzoek wordt gestart. „Medewerkers van de hofhouding. ook als die zijn vertrokken, worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen, om te zien of we hieruit lessen moeten trekken”, staat in de verklaring, die door Britse media „hoogst ongebruikelijk” wordt genoemd.

„Het Britse hof heeft sinds enkele jaren een gedragscode voor de omgang met personeel en zal pesten of misbruik op de werkvloer niet tolereren”, staat ook in de verklaring. Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek begint.

Bedroefd

Meghan is bedroefd over de aantijgingen, reageert haar woordvoerder. „Vooral omdat ze zelf doelwit is geweest van pesten.” Bronnen rond het paar suggereren dat de beschuldigingen naar buiten zijn gekomen om de geloofwaardigheid van Meghan aan te tasten vanwege een interview door Oprah Winfrey. In dit interview vertelt ze onder meer over de leugens die Buckingham Palace over hen in stand hield.

#bully?



I've got no flippin' idea whether Meghan is a bully or not. But I've got some inkling as to why Buckingham Palace are coming out with these allegations the same week as she's doing an interview with Oprah, lifting the lid on her experience marrying into the royal family. — Ash Sarkar (@AyoCaesar) March 3, 2021

Ook op dit bericht wordt weer volop gereageerd. „Mensen die haar echt kennen zeggen alleen maar mooie dingen over haar. Jullie, de media, schilderen haar af als een bully, geloof ook maar iemand dit nou?”, reageert iemand furieus, met rood aangelopen emoji’s. Maar daar denken anderen weer heel anders over. „Veel mensen die haar ook goed kennen, hebben juist niets goeds over haar te zeggen, zoals haar zus en oude vriendin die zelfs een boek erover schreven.”



Loads of people had not so nice things to say about her, her sister, her old friend both wrote books even. — Alexandra (@aleka21art) March 3, 2021

En: „Lijkt erop dat Buckingham Palace onbedoeld heel goed bezig is het interview te promoten. Ik ga nu zeker weten kijken!”



Seems like Buckingham Palace is doing an incredible job promoting the #MeghanAndHarry interview with @Oprah. I wasn't going to watch, but now I will be tuning in to show my support for them. The royal family is the real bully here ganging up on Meghan. What a PR fiasco. — Jesse (@jessecarliner) March 4, 2021

„Er zit een luchtje aan”, concludeert iemand met een toepasselijk gif’je, na het lezen van de verklaring.



