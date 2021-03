Kijkers Op1 ontroerd door eerbetoon aan overleden Jeroen van Merwijk

„Nu al de aflevering van het jaar”. Een heel statement om te maken over een televisieprogramma, en zeker begin maart. Toch weten de kijkers van Op1 na de uitzending van gisteravond het zeker: beter dan dit wordt ’t niet. Een deel van de aflevering bestond namelijk uit een eerbetoon aan de overleden Jeroen van Merwijk.



Godsamme 😥 Nu al de uitzending van het jaar…#Op1npo #breekbaremensen — Marcel van den Top (@MarcelvandenTop) March 3, 2021

Gisteren overleed de liedjesschrijver en theatermaker, op 65-jarige leeftijd. Dat gebeurde in zijn woonplaats in Frankrijk, in het bijzijn van zijn vrouw. Van Merwijk leed al een tijd aan darmkanker. Gistermiddag keken collega’s en fans al terug op zijn leven en plaatsten ze steunbetuigingen, nu was het de beurt aan Diederik van Vleuten, Cornald Maas, Lucas van Merwijk en Jack Spijkerman.



Ik slaap slecht van #op1 #Op1npo Zelden komt slecht slapen door iets moois en ontroerends. Nu wel. Wat hebben Lucas, Jack, Diederik en Cornald mooi gesproken en gehuild om Jeroen. Familie, vrienden.. allemaal heel veel kracht gewenst. — Berthold Wennink (@BertholdWennink) March 4, 2021

Breekbare mensen van Van Merwijk

Er werd gepraat, maar natuurlijk ook muziek gemaakt. Zo zong Diederik van Vleuten Breekbare mensen. En dat is misschien nog wel hetgeen dat mensen het aller-ontroerendst vinden. Het is namelijk al een erg breekbaar liedje, maar zo, gezongen door een goede vriend van de pas overleden Van Merwijk, raakt het kijkers des te meer.



“Breekbare mensen.” Prachtig gezongen door Diederik van Vleuten. Ik begrijp de emoties van zijn broer. En ook van Van Vleuten. Heftig. Veel sterkte gewenst! 🙏❤️ #JeroenvanMerwijk @jeroenvmerwijk #op1 #Op1npo — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) March 3, 2021

‘Ontzettend gelachen’

Ook was er, uiteraard, tijd om herinnering op te halen. Zo vertelde de broer van Van Merwijk, Lucas, over de beginperiode van de theatercarrière van zijn broer én hun jeugd. „Ik denk veel terug aan de beginperiode, dat alles zich ontwikkelde. Dat hij Van Kooten en De Bie nadeed.”

Goede vriend Diederik van Vleuten vertelt dat hij zo „óntzettend gelachen” heeft met Van Merwijk. „Vanaf het allereerste moment.” De twee ontmoetten elkaar en hadden meteen de slappe lach, herinnert Van Vleuten zich. „Wij omarmden de zinloosheid van het bestaan, maar juist daarin lag zoveel zin omdat je er dan zoveel grappen over kon maken.”



Lucas van Merwijk, vertelt over de mooie herinneringen aan zijn broer Jeroen van Merwijk: “Ik denk veel terug aan de beginperiode, dat alles zich ontwikkelde.” Hoe zou @DiederikVleuten Jeroen typeren? “Ik heb zo ontzettend met hem gelachen. Vanaf het allereerste moment.” #Op1 pic.twitter.com/OYhmW9LzWH — Op1 (@op1npo) March 3, 2021

‘Tekstwonder’

Kijkers zijn het erover eens dat Jeroen van Merwijk flink getalenteerd was. Zo noemt één iemand hem „niet voor ’t grote publiek”, maar wel een „tekstwonder”.



Een ander gaat voor: „Zo’n mooi intens en verdiend eerbetoon.”



Wat een prachtige televisie en zo'n mooi intens en verdiend eerbetoon @jeroenvmerwijk @op1npo #Op1npo — Hermannus Stegeman 😷 (@Hermannus) March 3, 2021

Wil je de gehele uitzending van Op1 terugkijken? Dat kan hier.