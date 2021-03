Meghan: Buckingham Palace houdt leugens over ons in stand

Harry en Meghan weten vaker in nieuws te komen dan menig popster. Doen ze het niet samen met Netflix, dan is er wel weer iets met the Royal family, onder andere. Dit keer gaat het om een voorproefje van het grote interview dat het stel had met Oprah Winfrey.

De vrouw van de Britse prins Harry zegt dat de koninklijke familie had kunnen verwachten dat zij en haar man ooit hun kant van het verhaal rond hun vertrek zouden vertellen. Dat is te zien in een nieuwe promo die televisiezender CBS gisteravond deelde van het interview van Oprah Winfrey met Meghan.

Gezeten in royale tuinstoelen, met een kunstig bloemstuk op de ronde houten tafel, praten de twee dames in de boomrijke tuin, die ook wel wat wegheeft van een botanische golfbaan, over het wel en wee van Meghan en Harry.

Meghan en Oprah

Alhoewel het paar de presentatrice ook samen te woord heeft gestaan, spreekt de hertogin van Sussex in deze clip alleen met Oprah. Die vraagt wat Meghan ervan vindt dat Buckingham Palace haar in de uitzending haar verhaal zal horen vertellen.

Daarop antwoordt de Amerikaanse: „Ik zou niet weten waarom zij zouden verwachten dat wij na al deze tijd nog steeds zouden zwijgen, terwijl zij een actieve rol spelen bij het in stand houden van aanhoudende onwaarheden over ons. En als we daarmee het risico lopen om dingen kwijt te raken; we hebben al zoveel verloren.”



“There’s a lot that’s been lost already.” CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special this Sunday at 8/7c. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/iKFjiVP3IH — CBS (@CBS) March 4, 2021

Special

Het vorige maand opgenomen interview wordt zondagavond in de VS uitgezonden in een twee uur durende special, Oprah With Meghan And Harry.

Mensen reageren verdeeld op de teaser en de op handen zijnde special. „Ik word een beetje moe van het hele Meghan en Harry gebeuren. Ze wilden toch juist uit de spotlights? En dan doen ze dit!”, schrijft iemand. Meteen wordt gereageerd door fans van het stel. „Ze hebben nooit gezegd dat ze niet meer in de aandacht wilden, alleen niet meer in de roddelbladen!”



They never said they didn’t want to be in the spotlight. That was more tabloid lies. Here’s what they said. pic.twitter.com/hWPFzQtLg2 — Alex Finnell (@FinnellAlex) March 4, 2021

„Ze wil de lucht klaren en haar verhaal eindelijk vertellen”, reageert iemand die Meghan „helemaal begrijpt.” Een ander was nog wat verder gegaan, als hij Meghan was (maar dat gelukkig niet is). „Ik had dat hele paleis platgebrand!”



