Vandaag weer een proeffestival: met Maan, Bilal Wahib en Chef’Special

Vandaag staat er in Biddinghuizen weer een proeffestival op de planning. Gisteren was het een dance-evenement, nu treden er vooral popmuzikanten op. Bijvoorbeeld Chef’Special, De Staat, Maan, Froukje en Bilal Wahib. Jett Rebel zou ook aanwezig zijn, maar moest afzeggen.

Eigenlijk zou het popfestival vorige week al plaatsvinden, net als het dancefestival gisteren. Maar vanwege het slechte weer werden beide festivals verplaatst. Als dat in het echt toch ook zo was…



Vandaag mogen 1500 gelukkige feestgangers dus komen testen of (en hoe) evenementen weer veilig georganiseerd kunnen worden. Dat testen doen ze niet zelf, het enige dat zij eigenlijk hoeven te doen is feesten. En zich van tevoren en na afloop laten testen, om te kijken hoeveel mensen er besmet zijn geraakt tijdens het evenement. Sommige bezoekers moeten ook bij de ingang nog een extra sneltest doen, iemand met een positief resultaat mag niet naar binnen.

Eenmaal op het terrein worden de bezoekers in drie groepen verdeeld, en worden hun bewegingen en contactmomenten gevolgd door een tag.

Bilal Wahib: ‘Nog nooit voor zo’n grote groep gestaan’

Eén van de artiesten die vandaag optreed, is Bilal Wahib. Hem ken je waarschijnlijk van zijn hit Tigers (of uit Mocro Maffia). Bij het Fieldlab-evenement mogen 1500 mensen aanwezig zijn, en dat is meteen de grootste groep mensen waarvoor de zanger ooit heeft opgetreden. „Ik heb nog nooit voor zo een grote groep gezongen, geloof ik”, vertelt Bilal Wahib aan het ANP. „Ik voel wel spanning, maar ik houd van spanning.”

Zijn zangcarrière begon in 2019, maar hits haalde hij ‘pas’ in 2020. „Toen was het al volop corona, ik heb hooguit voor 500 of 600 man in Spanje gestaan.” Dat vond hij al ontzettend vet. „Ik kon er niet van slapen daarna. Dus dat belooft nog wat dit weekend.”



Fieldlab in Biddinghuizen. Onwerkelijk pic.twitter.com/Y42t6LbZiG — Atze de Vrieze (@atzedevrieze) March 20, 2021

‘Kan amper iets verpesten’

Maar toch heeft Bilal er enorm veel zin in. „Op dit soort momenten ga ik het hardst genieten en hopelijk zorgt dat ervoor dat mijn publiek ook geniet”, legt hij uit. Daarom gaat hij extra hard zijn best doen. „Ik word als een van de weinigen gevraagd voor zo’n proeffestival, dan ga ik er ook echt voor.”

Over de voorbereidingen heeft hij ook niet veel zorgen. „Ik denk dat ik die charmes wel heb, voel me altijd goed op het podium. Dan gaat het altijd wel lekker.” Bovendien is het niet als een eigen tour, dan zou hij wel meer invulling willen geven met choreografie en set design. „Maar iedereen snakt nu naar een feestje, ik kan amper iets verpesten, toch!?”