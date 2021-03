Kijkers Matthijs Gaat Door zijn laaiend enthousiast na spectaculair optreden

Nu we allemaal de übersnel-pratende Matthijs van Nieuwkerk moeten missen omdat-ie met De Wereld Draait Door is gestopt, is het des te fijner dat we met Matthijs Gaat Door daar toch nog even van kunnen genieten. Wel in een iets ander format, maar volgens kijkers maakt dat weinig uit. Vooral als er, zoals gisteravond, zulke spectaculair goede bands komen optreden, vinden ze.

In Matthijs Gaat Door worden er, zoals bij elke talkshow, uiteraard gasten uitgenodigd. Maar het gaat vooral om de muziek. Zo gingen in een eerdere uitzending André van Duin en Danny Vera viraal omdat ze samen een nieuw lied zongen. Voor Altijd is an sich al een emotioneel nummer, maar Van Duin maakte het net even emotioneler door het toe te spelen op zijn eigen situatie.

Maar gisteravond was de vibe in de studio heel anders: het leek zelfs wel even omgetoverd te zijn tot disco. En nu we al ruim een jaar niet naar clubs of kroegen kunnen, waarderen we dat des te meer. Colin Benders en Cato van Dijk voerden namelijk I Feel Love van Donna Summers op, geheel compleet met synthesizers. „Ze maakten van onze studio even een nachtclub”, schrijft het programma dan ook.



Colin Benders en Cato van Dijck maakten van onze studio even een nachtclub. Kijk het hele optreden op YouTube: https://t.co/EMMkcBRqMj pic.twitter.com/peOjT6wezQ — MatthijsGaatDoor (@gaat_door) March 20, 2021

Muziek bij Matthijs Gaat Door ‘ongekend’

En dat dit nummer – en het gezang – het programma even overnam en transformeerde, daar zijn veel kijkers het mee eens. „Ongekend”, schrijft de één, „pure sex”, vindt de ander.



En volgens Bert is Matthijs Gaat Door „toch wel het meest bijzondere, originele en meest passionele tv-programma van dit moment.”



Echt hè, Matthijs @gaat_door is toch wel het meest bijzondere, originele en meest passionele tv-programma van dit moment. Iedere week weer, nu met de fantastische @StefBosOfficial, @Marlijnwburg, @Colin_Benders, @JeanguMacrooy en @marjanberk. Heerlijk!! — Bert Kranenbarg (@BertKranenbarg) March 20, 2021



Elke week kijk ik mijn ogen weer uit bij #matthijsgaatdoor, wat een prachtig decor! En ook elke week heerlijke muziek, vanavond was 'I Feel Love' adembenemend. Het was genieten! — MarlyVK (@Marlyvk) March 20, 2021

‘Wat een prachtvrouw’

Waar kijkers ook erg over te spreken zijn, is gast Marjan Berk (88). „Wat een prachtvrouw, wat een positiviteit, mag ik ook zó oud worden?”, schrijft een fan. En veel mensen zijn dat met hem eens: „Wat een geweldige vrouw is Marjan Berk. Wie wil er nu niet zo oud worden?”.



Wat een prachtvrouw, wat een positiviteit, mag ik ook zó oud worden. #matthijsgaatdoor pic.twitter.com/yi9HIzx3uF — Ⓜ️🅰️❌ (@MadMax_010) March 21, 2021



Loop nog wat achter en kijk nu #matthijsgaatdoor terug, maar wat een geweldige vrouw is Marjan Berk. Wie wil er nu niet zo oud worden? #ForeverYoung #MarjanBerk pic.twitter.com/fkCMp5HOYW — Marco Derksen (@marcoderksen) March 20, 2021

In het programma deed ze ook uit de doeken wat haar ‘geheim’ is: ze is „altijd nieuwsgierig naar de dag van morgen”.

En Erik is blijkbaar zó’n grote fan van Matthijs Gaat Door dat hij het niet kan laten om Matthijs en de redactie te vragen om meer afleveringen. Volgende week is namelijk de laatste, in een reeks van tien. „Tien keer is veel te weinig, ik hoop dat er snel een vervolg komt en dan twintig afleveringen. Hoe moeten wij in vredesnaam nu alle zaterdagavonden doorkomen?”



@gaat_door Beste Matthijs en team , wat een super geweldig mooi programma 10 keer is veel te weinig, ik hoop dat er snel een vervolg komt en dan 20 afleveringen. Hoe moeten wij in vredesnaam nu alle zaterdagavonden doorkomen? — Erik Schaap (@CorputErik) March 21, 2021

