Nu al veel lof voor gezamenlijk nummer André van Duin en Danny Vera

Wat krijg je als twee sympathieke zangers het samen doen? Inderdaad, een heel sympathiek nummer. Danny Vera maakte de muziek voor het nummer dat André van Duin daarna meteen kon schrijven voor zijn overleden echtgenoot. Deze zaterdag komt het uit en brengen ze het ten gehore bij Matthijs Gaat Door.



Dit is erg ontroerend om te horen! Ik heb veel respect voor André van Duin hij heeft iets speciaals waarbij ondanks zijn verdriet de humor niet verloren is gegaan! Hij verdient echt een lintje!!! — Jan (@januthemert) February 18, 2021

Sommige mensen schrikken er wel even van als ze #andrevanduin trending zien op social media, zeker nadat hij begin dit jaar verklapte darmkanker geheim te hebben gehouden. „Goed nieuws gelukkig!”, schrijft iemand. „Gelukkig maar, waren er maar meer zoals André!”, vult een ander hem aan. De vriendelijke zanger slash komiek slash presentator, die zondag nog de show stal tijdens Heel Holland Bakt en de echte winnaar werd genoemd, is overduidelijk geliefd bij velen. Maar gelukkig geen slecht nieuws wat betreft André. Integendeel zelfs. Hij gaat weer zingen!



Gelukkig maar! Waren er maar meer zoals Andre! — MaatjeLangbroek (@maatjel) February 18, 2021

André van Duin en Danny Vera

André van Duin en Danny Vera hebben elkaar helemaal gevonden op het muzikale vlak. Samen hebben ze gewerkt aan het nummer ‘Voor Altijd’ en komende zaterdag brengen ze het nummer in première tijdens Matthijs Gaat Door.

Voor Altijd is een muzikale ode aan Andrés overleden echtgenoot Martin. Danny Vera heeft de muziek gemaakt voor het liedje en dat ging heel erg spontaan, vertelde hij vanmorgen op de radio bij Veronica Inside, waar hij lang met z’n ‘huisband’ speelde. „Ik stond in de gang mijn jas aan te trekken en ik bedacht een melodie en tekst. Ik ben achter m’n gitaar gaan zitten, met een kladblokje, en heb toen het liedje geschreven. En eigenlijk hoorde ik heel de tijd de stem van André van Duin in m’n hoofd.”



André van Duin en Danny Vera brengen nummer uithttps://t.co/UFNA4FOcDv#veronicainside pic.twitter.com/bqQQCiRbvT — Veronica Inside (@veronicainside) February 18, 2021

Trots moment Danny

Het liedje was in ongeveer een half uurtje af en toen dacht hij meteen: dit zou André van Duin heel mooi kunnen zingen. „Ik kwam aan zijn mailadres via Cornald Maas en kreeg ’s avonds meteen mail terug van André. Hij zei dat hij het mooi vond en er graag wat mee wilde doen. Hij heeft er een ode van gemaakt voor zijn overleden man. Het is echt heel bijzonder als je het hoort. Dit zijn van die momenten in je carrière waar ik echt heel erg trots op ben.”

Het gezamenlijke resultaat is een persoonlijk verhaal over liefde, gemis en afscheid. Het duo zal het nummer tijdens het programma van Matthijs van Nieuwkerk samen ten gehore brengen en de opbrengsten van ‘Voor Altijd’ gaan naar de stichting KWF Kankerbestrijding.

#andrevanduin

Op social media gaat het nieuwtje al als een lopend vuurtje. „Wat een fantastische kerel is André vanDuin toch”, schrijft een fan.„Dit is erg ontroerend om te horen! Ik heb veel respect voor André van Duin hij heeft iets speciaals waarbij ondanks zijn verdriet de humor niet verloren is gegaan! Hij verdient echt een lintje!!!”, vindt een ander, die waarschijnlijk nog niet weet dat hij drie lintjes heeft ontvangen in het verleden.

Iemand anders vindt hem „leip” en weer anderen vragen zich af of ze de single nu al kunnen bestellen. Maar bovenal schrikken mensen als ze zien dat André trending is. „Mag de trend voortaan ‘André van Duin is ok’ zijn? Bedankt”, reageert een bezorgde Twitteraar.



Mag de trend voortaan 'André van Duin is ok' zijn? Bedankt. — Ronald Klijn🏂 (@Gettunoiu) February 18, 2021



Andre van Duin da's leip. — Rob (@motiontomotion) February 18, 2021



Wat een fantastische kerel is André van Duin toch. https://t.co/yAO4jEvlN1 — Bas van der Heide (@MRbazzeman) February 18, 2021



Je schrikt toch als André van Duin trending is. Gelukkig gaat het om een singel opgenomen met Danny Vera.. — Delliana (@Deellianaa) February 18, 2021

Ook over Danny Vera wordt enthousiast getwitterd. Hij krijgt veel hartjes, mensen kunnen niet wachten het nummer te horen en hij wordt samen met André „een mooie combi” genoemd.