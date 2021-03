Aantal baby’s Boer zoekt vrouw nadert de 100, je ziet ze op tv

Het aantal baby’s dat Boer zoekt vrouw inmiddels heeft voortgebracht, is enorm. Negentig boerenspruiten zijn er inmiddels op de aarde gezet. Yvon Jaspers heeft de baby’s en hun ouders opgezocht voor een televisieprogramma.

Dat het KRO-NCRV-programma Boer zoekt Vrouw succesvol is, blijkt wel uit de cijfers. We hebben het dan niet over de enorme kijkcijfers van alle achterliggende jaren. Sinds 2004 zijn 103 boeren gevolgd in hun zoektocht naar de liefde. 85 van hen hebben nu een vaste relatie.

Heel veel baby’s na Boer zoekt vrouw

Deze boeren hebben inmiddels voor heel wat nageslacht gezorgd: negentig kinderen zijn er geboren. In Boer zoekt vrouw: 90 spruiten special bezoekt presentatrice Yvon Jaspers een aantal van hen. En dat gaan we binnenkort op de buis zien. Eergisteren was er ook al nieuws van het tv-boerenfront. Toen werd bekend dat het boerenstel Jan en Rianne van Texel naar Denemarken gaan emigreren.

Bij eerste Boer zoekt vrouw was Yvon Jaspers zwanger

Toen Boer zoekt Vrouw bijna zeventien jaar geleden voor het eerst op tv was, had niemand dit gigantische aantal kinderen kunnen bevroeden. Yvon Jaspers zelf ook niet: „Tijdens de opnames van het eerste seizoen was ik zwanger. Mijn dochter Keesje is 15 en Guus, de eerste BzV-baby, wordt dit jaar 14. Haar hele leven presenteer ik het programma en haar hele leven hoort zij over relaties, huwelijken en geboortes. Over hoe Boer zoekt vrouw het leven van zoveel mensen positief heeft beïnvloed. Als ik echt stil sta bij het feit dat er negentig kinderen op de wereld zijn gekomen omdat papa en mama elkaar dankzij het programma hebben leren kennen, is dat bijna niet te bevatten. Laatst werden er in één week vier meisjes geboren. Dan betrap ik mezelf erop dat ik me stiekem toch iedere keer een beetje tante voel, haha!”



Ook baby naar Yvon Jaspers vernoemd

In Boer zoekt Vrouw: 90 spruiten special gaat Yvon Jaspers onder meer op bezoek bij de boer die slechts twee brieven kreeg: boer Gert-Jan uit seizoen acht. Hij is dolgelukkig met Judith en ze hebben in 2017 zoontje Steff mogen verwelkomen. Yvon gaat ook naar boer Tom die in hetzelfde jaar een recordaantal van 1808 brieven kreeg en al jaren gelukkig is met Marieke. Zij zijn de trotse ouders van zoontje Moos. Verder zien we boer Wietse uit het vierde seizoen terug, hij kreeg met Neeltje drie kinderen. Yvon bezoekt ook twee grote gezinnen: boer Henk uit seizoen zes die met Fiona vier kinderen heeft en boer Hans (seizoen vier) die met Audrey in januari zijn vierde kindje kreeg. En natuurlijk gaat Yvon op kraamvisite bij boerin Steffi en Roel die Yvon hebben vernoemd in de namen van hun dochtertje Sterre Yvon Madelon.

Boer zoekt Vrouw: 90 spruiten special is op zondag 11 april om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien.