Lof voor (maar ook kritiek op) Esther Ouwehand in Op1

Gisteravond was Esther Ouwehand – de lijsttrekker van de PvdD – te gast bij Op1. Daar stelde talkshowhost Sven Kockelmann haar de vraag of de PvdD wil reageren, en of Ouwehand vindt dat haar partij ‘een serieus programma heeft’. Voor haar optreden in de talkshow oogst Ouwehand nu veel lof, maar er is ook kritiek. En niet alleen voor Ouwehand.

Zo nemen veel mensen het Kockelmann kwalijk dat hij de politica zo vaak onderbrak. Iemand vraagt zich zelfs af of hij boos op haar is: „Is Sven soms boos op Esther Ouwehand? Vond hem op agressieve toon interviewen. Boeh!”



Is Sven soms boos op Esther Ouwehand? Vond hem op agressieve toon interviewen. Boeh! zei de koe! — karina vander velden (@krinaV) February 15, 2021



Volledig mee eens. 👇 Sven Kockelmann toonde niet het vermogen om zijn vragenlijstje opzij te leggen en mee te gaan in het sterke verhaal van Esther Ouwehand. #op1 #op1npo https://t.co/AJXPmqB8MU — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 14, 2021

En Karina is niet de enige die dat vindt. Meerdere mensen zeggen op social media dat ze de manier van interviewen allesbehalve goed vonden. Ouwehand wordt bovenmatig vaak onderbroken, bijvoorbeeld. „Worden vrouwen meer onderbroken tijdens interview bij praatprogramma’s dan mannen?” En: „Gisteravond op Op1 probeerden enkele z.g. deskundigen (mannen) Esther Ouwehand onderuit te halen. Ik vond dat ze aardig partij gaf. Mijn waardering daarvoor”, schrijft een zelfverklaard niet-PvdD stemmer.



Worden vrouwen meer onderbroken tijdens interviews bij praatprogramma's dan mannen? Zoals bijvoorbeeld Esther Ouwehand bij #Op1 en #buitenhof . Wat is jullie gedachte hierover @XandervdWulp @marleenderooy ? — G (@koernmann) February 15, 2021



Gisteravond op Op1 probeerden enkele z.g. deskundigen (mannen) Esther Ouwehand onderuit te halen. Ik vond dat ze aardig partij gaf. Mijn waardering daarvoor (Overigens ben ik geen Partij voor Dieren stemmer). — Han Fens (@hansomeren) February 15, 2021

Lof voor Ouwehand

Voor hoe Ouwehand haar punt maakte, krijgt ze veel lof. Het ging namelijk vooral om het nieuwe kabinet, en of PvdD wil meeregeren. Zeker, zei Ouwehand, „maar alleen als er een progressief, groen kabinet mogelijk is”. Volgens haar is het dus niet de vraag of haar partij in de regering wil zitten, maar of andere partijen klaar zijn voor een nodige koerswijziging. „Ongelooflijk sterk van Esther Ouwehand. Visie, feiten, oplossingen: ze heeft het allemaal”, schrijft Ines.



Ongelooflijk sterk van Esther Ouwehand. Visie, feiten, oplossingen: ze heeft het allemaal.#teamplanet #op1 — Ines Kostić #teamplanet🌏 (@InesKostic) February 15, 2021

„Sterk staaltje @estherouwehand bij #op1. Kalm uiteenzetten wat nu daadwerkelijk aan de hand is. Niet de korte termijn economische belangen, maar de daadwerkelijke urgentie. Ook de verbanden laten zien waar het echte probleem zich nu bevindt”, schrijft Marjolijn.

Het verhaal van Ouwehand ging, logischerwijs, vooral over het milieu en klimaatverandering. Ook de boeren kwamen veel aan bod. Zo verbouwen wij in ons kleine landje enorm veel voedsel, waar we ook goed aan verdienen. Maar het overgrote deel (70 procent) van de productie gaat naar het buitenland. Dus, zegt Ouwehand, blijven wij zitten met mestproblemen en natuurproblemen. Daar wil zij met haar partij iets tegen doen. Ook willen ze de AOW-leeftijd weer terug naar 65.



Sterk staaltje @estherouwehand bij #op1. Kalm uiteenzetten wat nu daadwerkelijk aan de hand is. Niet de korte termijn economische belangen, maar de daadwerkelijke urgentie. Ook de verbanden laten zien waar het echte probleem zich nu bevindt. Kijk hier een stukje terug 👇 #planB https://t.co/fGPg0Ha0nP — Marjolijn Veenstra (@MarjolijnVeens2) February 15, 2021

Kritiek

Natuurlijk zijn er altijd twee kanten, en zijn er dus ook mensen die het niet eens zijn met het verhaal van Ouwehand. Sommige mensen onderbouwen hun punt niet helemaal objectief: „Overigens is mevrouw Esther Ouwehand totaal losgeslagen van iedere werkelijkheid. Stemmen op de Partij voor de Dieren is gewoon dronken op een feestje de meeste foute plaat aanvragen bij de dj.”

Andere mensen halen er feiten bij: „De WHO trekt uit dit onderzoek juist de conclusie dat de manier waarop in NL landbouw/veehouderij bedreven wordt als voorbeeld gezien moet worden voor de rest van de wereld.”

Een handjevol andere mensen zeggen dat de PvdD niet hoeft te rekenen op hun stem.



De WHO trekt uit dit onderzoek juist de conclusie dat de manier waarop in NL landbouw/veehouderij bedreven wordt als voorbeeld gezien moet worden voor de rest van de wereld. Lulde Ouwehand snel overheen straks….. — Boer Klaasen 🌱 🐄 🐮 🥛 💪 (@boerklaasen) February 14, 2021



