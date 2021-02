Minister van Buitenlandse Zaken Peru stapt op na ‘vaccinvoordringen’

Een potentieel nieuw Van Dale 2021-woord. Vaccinvoordringen. In Peru gebeurde het meermaals door ministers, die daarna spijt kregen.

Peru is opgeschrikt door een schandaal over politici die voorrang kregen bij het vaccineren tegen het coronavirus. Minister van Buitenlandse Zaken Elizabeth Astete diende haar ontslag in. Ze erkende dat ze vroegtijdig het vaccin van het Chinese staatsbedrijf Sinopharm kreeg. Daar heeft ze nu spijt van.



Top diplomat Elizabeth Astete tweeted Sunday that she had received the jab last month, calling it a "serious mistake" and saying she would not get a second dose. READ: https://t.co/bCRYx8C7O0 pic.twitter.com/4S6yfJ6k7T — Philstar.com (@PhilstarNews) February 15, 2021

Astete kreeg naar eigen zeggen een vaccin aangeboden door de Cayetano Heredia Universiteit, waar het middel van Sinopharm werd getest. „Ik weet dat ik een ernstige fout heb gemaakt en daarom heb ik besloten de tweede dosis aan me voorbij te laten gaan”, schreef de politica op Twitter.

Nog meer vaccinvoordringen



De topdiplomate is de tweede minister in korte tijd die het veld moet ruimen vanwege zo’n affaire. Minister van Volksgezondheid Pilar Mazzetti stapte eerder maand op, na berichten dat oud-president Martin Vizcarra ook vroegtijdig is gevaccineerd. Dat gebeurde enkele weken voordat hij vorig jaar werd afgezet vanwege een corruptiezaak.



Vizcarra sprak zelf tegen dat hij heeft voorgedrongen. Hij hield vol dat hij als proefpersoon meedeed aan het onderzoek van de universiteit. De instelling heeft dat tegengesproken.

Social media vaccinvoordringen

Peruanen reageren verdeeld op haar vertrek en op haar vaccinvoordringen. De een noemt het misdadig, een ander walgelijk -„duizenden Peruanen sterven omdat zij nog geen vaccin hebben gekregen” – en weer anderen verdedigen hun oud-minister. „Haar verklaring heeft veel betekenis. Ik geloof dat mensen die onze internationale onderhandelingen doen net zo belangrijk zijn als de eerste lijn artsen.”



Tiene mucho sentido esa declaración !! Creo q la gente de hace las negociaciones internacionales son tan importantes como la primera línea de médicos — KMarcos (@KennymarcosA) February 15, 2021

Peru

Het 33 miljoen inwoners tellende Zuid-Amerikaanse land is zwaar getroffen door de pandemie. Zeker 43.000 patiënten zijn overleden en ziekenhuizen staan onder enorme druk. Het land ontving deze maand 300.000 doses van het coronavaccin van Sinopharm en begon inmiddels een vaccinatiecampagne. Zorgpersoneel in hoofdstad Lima kwam daarbij als eerst aan de beurt.