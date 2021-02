Força Koeman van Videoland mooie kijk achter de schermen van ‘bizar Barcelona’

Ronald Koeman kon in augustus gewoon geen nee meer zeggen tegen de lokroep van ‘zijn’ FC Barcelona. Hij liet camera’s toe en laat ons nu in een documentaire meegenieten van zijn leven bij een bizarre club. Metro’s Blik op de Buis.

„Ik heb zó’n verleden hier”, verzucht Ronald Koeman op de achterbank van een taxi. Het is het begin van de docu-reeks Força Koeman. De driedelige documentaire is vanaf vandaag op Videoland te zien. Zelf zal de wereldberoemde voetbaltrainer daar vanmorgen niet verheugd over uit bed zijn gestapt. FC Barcelona kreeg gisteravond namelijk een pak op de donder in de Champions League. Paris Saint Germain slachtte zijn ploeg in het eigen Camp Nou met 1-4.



Laten we die wedstrijd maar snel vergeten en deze Blik op de Buis richten op Força Koeman. Wat dat is genieten voor de voetballiefhebber, maar eigenlijk wel voor elke tv- en streamingdienstkijker. Zaakwaarnemer Rob Jansen zegt al snel: „Een wereldclub komt altijd op het juiste moment, maar tegelijkertijd komt FC Barcelona ook altijd op het verkeerde moment.” En Memphis Depay, die onder Ronald Koeman in Oranje speelde en zelf bij ‘Barça’ in beeld was: „Het vaak ga je nee zeggen tegen Barcelona. Het is Barcelóna.”

Dat maakt Força Koeman zeer bezienswaardig. Of beter: smullen geblazen. Want wat een club is dat Barcelona toch. Stap daar maar eens binnen als net de grootste nederlaag sinds mensenheugenis geleden is. En het maar de vraag is of superster Lionel Messi ooit nog een bal in Camp Nou zal trappen.

Natuurlijk zien we de beroemde vrije trap van Ronald Koeman in het Wembleystadion in Londen. In 1992 bezorgde hij Barcelona met die pegel tegen Sampdoria de eerste winst in de Champions League (toen nog Europa Cup I). Maar juist ook de historische nederlaag in het miljoenenbal van afgelopen zomer. Barcelona werd met 2-8 afgeslacht door Bayern München. Dat was het moment dat Ronald Koeman zijn telefoon maar beter bij de hand kon houden.

Dat duurde welgeteld 24 uur. En Koeman was toevallig in zijn tweede huis in Barcelona. Al twee keer eerder was hij gebeld, maar als bondscoach van het Nederlands Elftal zei hij nee. Nu kon hij de lokroep niet meer weerstaan. Zijn vrouw Bartina in Força Koeman: „Ronald keek me aan en zei: Nu ga ik echt geen nee meer zeggen.” Dat kon ook. De populaire trainer had in zijn contract met de KNVB een ontsnappingsclausule laten opnemen. Die gold alleen voor een vertrek naar zijn grote liefde: FC Barcelona. „Soms moet je in de voetballerij een beetje egoïstisch zijn.”

Iedereen gunde het Koeman

Bijna niemand in Nederland nam het Koeman kwalijk. Corona maakte hem al langere tijd ‘werkloos’, wegens geen enkele interland. En het vooruitzicht op het Europees kampioenschap was de afgelopen zomer nog totaal onzeker. Bovendien zal een hartinfarct tijdens de eerste coronagolf hem aan het denken hebben gezet. Zo van: ik moet pakken wat ik pakken kan.

De beelden van zijn komst bij de club zijn prachtig. Wat een gekkenhuis. We zitten opeens echter in 1989, als hij vanaf PSV naar Spanje komt. Jong koppie, spierwit haar. Sneeuwvlokje noemden fans en journalisten hem. Maar ook het Kanon van Barcelona. Het Kanon dat 192 keer het roodblauwe shirt droeg en daarin als verdediger 67 keer scoorde. Waaronder dus die ene kanonskogel op Wembley. „Mensen bedanken me er op straat nog altijd voor.”

Ronald Koeman is een man met een gunfactor. Dat maakt Força Koeman plezierig om naar te kijken. De speler van Oranje die zijn kont afveegde met een Duits voetbalshirt. Maar ook een begenadigde voetballer die voor zowel Ajax, PSV als Feyenoord voetbalde. En die drie Nederlandse topclubs nog allemaal trainde ook. Toen hij ook nog eens successen met Oranje boekte, werd Koeman ‘van ons allemaal’. Maar zijn tegenslagen spreken net zozeer tot de verbeelding. Dat hartinfarct van vorig jaar dus, dat was schrikken geblazen. Maar ook die rotziekte k, die zijn vrouw twee keer moest overwinnen. Met zulke tegenslagen gun je iemand het beste.

Kinderen spelen een rol

Naast zaakwaarnemer Jansen, Frenkie de Jong, Memphis Depay en vrouw Bartina, spelen ook zijn drie kinderen een rol in Força Koeman. Dat zijn dochter Debbie, zoon Tim (beiden in Barcelona geboren) en zoon Ronald Jr. Laatstgenoemde is profkeeper bij Top Oss. De eerste herinnering van Debbie en Tim aan Barcelona is een mooie: buurman Johan Cruijff. Die was voor hen niet de toenmalige trainer van een van de beroemdste clubs ter wereld. Nee, hij was die aardige buurman die regelmatig op hen paste. „Dat was heel gezellig.”

Heerlijk om te zien. Metro zag alleen nog maar het eerste deel van de drie. Maar die geeft genoeg aanleiding om verder te kijken. Zijn strijd met (of over) Messi, bijvoorbeeld. Die moet in Força Koeman na deel 1 nog helemaal beginnen. En hoe ging hij om met die slechte start bij de club die hem zo lief is? Enig minpuntje van de documentaire wellicht: dat hij wat vroeg komt. Ronald Koeman had zijn ploeg namelijk net weer op de rails. En toen volgde de klap van gisteravond. Met de 1-4 tegen Paris Saint Germain lijkt hij een verloren seizoen te spelen. En dat ontbreekt.

Aantal blikken: 3,5 uit 5.

