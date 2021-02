Familie Meiland terug naar chateau? (en Erica ziet nieuwe liefde zitten)

De familie Meiland sluit niet uit dat ze tijdelijk terug naar hun kasteel in Frankrijk gaan als er geen koper wordt gevonden. „Als het chateau niet wordt verkocht, gaan we daar waarschijnlijk weer een maandje of twee draaien.”

Dat heeft Erica Meiland tegen Veronica Magazine.

Familie Meiland liet prijs chateau dalen

Het bekende Chateau Marillaux staat al sinds begin juni te koop. De Meilandjes, de bekendste tv-familie van het land, vroegen er in eerste instantie 1,25 miljoen euro voor. Inmiddels is de vraagprijs gedaald naar 998.000 euro, zo staat op de website van de familie.

Martien en Erica Meiland kochten in Nederland een boerderij in Hengelo, maar hun woonplezier bleek van korte duur. Na problemen met het bestemmingsplan besloten ze weer te vertrekken. De ‘boel’ in de Achterhoek is inmiddels verkocht. Nou ja, onder voorbehoud dan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Erica Meiland zat er doorheen

Erica Meiland heeft in de gids van Veronica op weg naar een nieuw tv-seizoen nog meer nieuws. Zij biecht op er even flink doorheen te hebben gezeten. Want chateau in Frankrijk nog niet verkocht. Bonje met de gemeente Bronckhorst waar ze waren neergestreken. En ook nog eens gedoe met de arbeidsinspectie over de deelname van kleindochter Claire. Daarover schreef Metro gisteren. Het ging Erica allemaal niet in de koude kleren zitten.

Frisse moed en de liefde

Toch begonnen ze in januari vol frisse moed weer aan de opnames voor Chateau Meiland. Erica durft zelfs na te denken over een nieuwe liefde voor haar en Martien Meiland. „Natuurlijk zou ik het leuk vinden voor Martien, en voor mezelf ook, als er iemand bijkomt en de familie wordt uitgebreid. Maar die moet je dan wel tegen het lijf lopen in coronatijd. Alle kroegen zijn dicht, en wij kunnen niet onherkenbaar op een datingsite. Martien en ik gaan in principe nooit meer scheiden. Privé en zakelijk hebben we alles fiftyfifty verdeeld, dus dat geeft te veel gedoe. Als het serieus met iemand anders wordt, geven we wel een groot kers-op-de-taart-feest.”

En Martien? Die moet behalve het chateau ook zijn oude karretje nog slijten. Op zijn nieuwe bolide zit een nummerbord ‘op maat’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland begint maandag om 20.30 uur op SBS6.