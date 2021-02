Claire Meiland (3) mag niet meer in beeld: ‘Alsof ze hard aan het werk is…’

Claire Meiland, het blonde dochtertje van Maxime Meiland, mag niet meer op televisie. Niet vaker dan vijf keer per jaar althans. De Meilandjes balen hiervan.

In het nieuwe seizoen van Chateau Meiland zal de dochter van Maxime Meiland, de 3-jarige Claire, een stuk minder in de serie te zien zijn. Claire mag volgens de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maar vijf keer per jaar op televisie komen. Het nieuws heeft onze zuiderburen ook al bereikt.



Oma Erica

„Erg jammer, ook voor de kijkers”, vertelt oma Erica Meiland aan Veronica Magazine. „Claire hobbelde altijd gewoon mee, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is.”

Voor de opnames van Chateau Meiland is dit verre van ideaal, vindt Erica, die eerder deze maand nog lachend voor het Verkocht-bord voor hun boerderij in Hengelo stond. „Als wij nu aan het draaien zijn en Claire zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld: kom maar meid, ga hier maar even achter de iPad… Wat ze helemaal niet wil.”

Advocaat voor Claire Meiland

De Meilandjes hebben een advocaat ingeschakeld om te kijken of ze er iets tegen kunnen doen, want volgens Erica is deze situatie ’niet werkbaar’. „De eerste drie afleveringen is ze waarschijnlijk nog wel te zien, maar ja, daarna kwamen er twee dames van de inspectie…”

#wat goeeeeed

Het nieuwtje maakt de Twittertongen los. De een vindt het onzin. „De kleine Claire zou te vaak in beeld komen in de populaire realityreeks. De hele avond komen steeds dezelfde reclameblokken voorbij waarin kinderen optreden, mag dat wel. Zo irritant.”

En: „Een kleintje wat moet werken kan niet, maar dit meiske loopt gewoon rond. Ook in de vorige afleveringen lekker spelen en niet te veel in beeld. Maar in dit kneuterland hebben ze weer wat te zeiken.”

Een ander vindt het juist goed, of „wat goeeeeeeed!” dat Claire meer beschermd wordt. „’Erg jammer, ook voor de kijkers’, zegt Erica Meiland! Kijkcijfers gaan dus vóór bescherming van het kind volgens de Meiland familie! Schandalig gewoon! Goede zaak van ⁦het ministerie.”

En iemand die duidelijk geen fan is, vraagt zich hardop iets anders af. „Kan het niet helemaal van tv?” Hij is niet de enige. „Is dat Meiland gedoe eigenlijk niet ook gewoon klaar?”



Kunstkinderen

De familie Meiland zou kunnen proberen om Claire als zogenaamd ‘kunstkind’ te laten aanmerken. „Sommige kinderen mogen meedoen aan een professionele toneel- , dans- of muziekvoorstelling. Of ze mogen meespelen in een film of een televisieprogramma”, licht het ministerie toe. Of anders eventueel een ontheffing op kinderarbeid aanvragen. „Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken; dat is een algeheel verbod: het verbod op kinderarbeid”, schrijft het ministerie op de website. „U kunt voor kinderen in deze leeftijdscategorie alleen een ontheffing krijgen als sprake is van cultureel werk (artistieke arbeid). Denk hierbij aan kinderen die meedoen aan theatervoorstellingen, films en televisieprogramma’s.”