Rijke Oostenrijker laat fortuin na aan Frans dorpje waar hij onderdook

De een laat niets dan ellende achter, een ander heel veel verdriet. De nalatenschap van Oostenrijker Erich Scham aan een Frans, op het eerste gezicht niet heel boeiend dorpje, is weer van een heel andere orde.

De Oostenrijker Erich Schwam heeft een deel van zijn fortuin nagelaten aan het Franse dorp Chambon-sur-Lignon, als dank dat hij en zijn familie daar konden onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 90-jarige Schwam overleed op 25 december.

Groot bedrag dorpje

Burgemeester Jean-Michel Eyraud heeft twee ontmoetingen met de Oostenrijker gehad om alles te regelen. Hij wilde niet zeggen om hoeveel geld het gaat, maar het is „een groot bedrag voor het dorp”. De voorganger van Eyraud sprak eerder ook met Schwam en hij is wat loslippiger. Volgens de oud-burgemeester gaat het om 2 miljoen euro.



Un Juif lègue 2 M d'euros au Chambon-sur-Lignon, où il s'était réfugié enfant

Un Juif lègue 2 M d’euros au Chambon-sur-Lignon, où il s’était réfugié enfant

Érich Schwam a offert à la commune de Justes (en majorité protestante) de Haute-Loire qui l'a sauvé pendant la Shoah la majeure partie de ses biens. https://t.co/zvhhr2yEIi https://t.co/LBBOK1t6CA pic.twitter.com/ERlum0ojf8 — résister (@jpwaec) January 29, 2021

De Oostenrijker wil dat het geld wordt besteed aan onderwijs en jeugdinitiatieven zoals onderwijsbeurzen.

Schwam

Schwam en zijn familie kwamen in 1943 naar het bergdorp. De dorpsbewoners huisvestten de familie in de lokale school om ze te verbergen voor de nazi’s. De familie Schwam vertrok in 1950 weer uit het dorp.

Het dorp ligt op 88 kilometer ten zuidwesten van Lyon, heeft zo’n 2500 inwoners en is op het eerste gezicht niet per se een ‘daar moeten we naartoe’-dorp. Totdat je de geschiedenis hoort en beseft dat dit Franse bescheiden gehucht eigenlijk een prijs zou moeten winnen. En dat heeft het dorp dan ook gedaan: het is een van de twee gemeenschappen door Israel geëerd voor z’n durf en kracht als ‘Righteous among Nations.’

Chambon-sur-Lignon is een bekend onderduikdorp, iets wat ook terug te vinden is in gedenktekens in het dorp zelf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@RWBAHolocaust @UCL_Holocaust @HMD_UK When a whole community becomes #lightinthedarkness .CSS have been learning how the village of Le Chambon-sur-Lignon became one of only two communities in the world to be honoured as Righteous among Nations. #HMD2021 #HolocaustEducation pic.twitter.com/6t9hlVVCL0 — Children's Support Service (@css_essex) January 27, 2021

Inwoners hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog veel mensen geholpen. Het dorp heeft ongeveer 2500 Joden beschermd tegen de nazi’s. Daarvoor hielpen de dorpelingen ook al mensen die vluchtten tijdens de Franse Revolutie en de Spaanse burgeroorlog. Meer recent hebben ze veel mensen uit Afrika en het Midden-Oosten opgenomen. De achterliggende reden is het geloof. Als christen zijnde, geloven ze in naastenliefde en willen ze vreemdelingen verwelkomen. „Een voorbeeldstad!”, noemt Avi Cohen het, met een grote duim omhoog.



Haute-Loire : il lègue sa fortune à une commune qui l'avait protégé des nazis..Le Chambon sur Lignon, village exemplaire 👍 https://t.co/SSl0rqrLFK — Avi Cohen 🇫🇷🇮🇱🇺🇲🇦🇪 (@avicohen20) January 29, 2021

Haute-Loire : il lègue sa fortune à une commune qui l'avait protégé des nazis..Le Chambon sur Lignon, village exemplaire 👍 https://t.co/SSl0rqrLFK — Avi Cohen 🇫🇷🇮🇱🇺🇲🇦🇪 (@avicohen20) January 29, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The story of Le-Chambon-Sur-Lignon in WW II. They saved many Jewish people at a cost because they felt compelled to for religious reasons. Being Christians they believed in welcoming the stranger (and being Protestants they had been persecuted themselves) https://t.co/72AkQtFWkL — Abraham Aldama (@abaldama) January 22, 2021

