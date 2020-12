Art Rooijakkers volgde vier mensen wiens leven door corona volledig op z’n kop stond

Met Iedereen Had Het Erover: Corona Special blikt tv-maker Art Rooijakkers zondagavond op RTL 4 terug op een voor velen historisch jaar. Het jaar van corona. Hij volgde vier mensen voor wie het leven tijdens de eerste golf opeens op z’n kop stond.

2019 was het, toen de 44-jarige Rooijakkers zijn leuk bedachte programma Iedereen Had Het Erover op de buis bracht. Hij zocht de man achter de flippo-rage op. Ontmoette asielzoeker Mauro, die voor gesprekken bij de koffieautomaat zorgde door een beroemde foto met een traan; en die in een talkshow via een papiertje voor een voetbalwedstrijd werd uitgenodigd door CDA’er Henk Bleker. Ook zagen we Laura, die als tienermeisje over de wereld zeilde (ook Metro sprak haar daarover) en een moeder die de tsunami van 2004 meemaakte.

Dit (corona)voorjaar filmde Rooijakkers voor een nieuwe reeks. „Ik moest draaien in Breda, toen de vrouw die ik zou bezoeken belde dat haar man in het ziekenhuis werkte, dat daar corona was en of we de afspraak niet beter konden verzetten”, vertelt hij aan de telefoon. „Ach wat maakte het uit, het zal allemaal wel”, zei ik toen. „Wisten wij veel. We zouden ook in het buitenland filmen en allemaal mensen bij elkaar brengen, dat ging allemaal niet door. Iedereen Had Het Erover is nu verplaatst naar 2021, hoop ik.”

Rooijakkers bedacht iets anders

Noodgedwongen gooide Rooijakkers het over een andere boeg. „We maakten een programma over grote nieuwsgebeurtenissen, die niet doorgingen door een grote nieuwsgebeurtenis. Toen dachten we: dát is het onderwerp, daar gaan we mee aan de slag. Iedereen had het er niet alleen over, iedereen maakte het nog eens mee ook.”

Ondertussen kon hij wel Rooijakkers over de Vloer maken en stapte onder meer over de vloer van ‘corona-minister’ Hugo de Jonge. Wat voor man trof hij? „Een eh… Ik trof een man met een flinke dosis positieve en enthousiaste energie, wat ik eigenlijk best opvallend vond. Hij is toch de man die midden in de storm staat en toen ook nog lijsttrekker van het CDA was. Als ik het druk heb met mijn werk kan ik best chagrijnig worden of in mezelf gekeerd en praat ik niet altijd met twee woorden meer. Maar Hugo de Jonge niet hoor, die ging blijmoedig met ons die dag door. Je kunt van alles van hem vinden, zeker als het om het vaccinatiebeleid gaat, maar je zou maar in zijn schoenen staan.”

De foto van het jaar?

Voor Iedereen Had Het Erover: Corona Special volgde Rooijakkers één bekend gezicht (tv-presentatrice Tess Milne) en drie onbekende Nederlanders. Hoewel het programma ook Iedereen Heeft Het Er Nog Steeds Over had kunnen heten, dekt de titel de lading wel: bij alle vier gebeurde er dit voorjaar en dus tijdens de eerste golf namelijk iets onvoorstelbaars.

Neem uitvaartverzorger Monique, die na een begrafenis telkens weer zes nieuwe uitvaartopdrachten in haar telefoon had staan. Een foto uit haar bijdrage aan Iedereen Had Het Erover levert misschien wel het meest veelzeggende beeld van het coronajaar op. Dit is ‘m:

Rooijakkers: „Heftig hè? Ook het verhaal. Monique heeft ook haar beste vriend moeten begraven, maar deze foto ziet er intens eenzaam uit. Een totaal ingepakte hoogbejaarde vrouw die in haar eentje afscheid neemt van haar man. Niemand mocht haar knuffelen omdat ze zelf corona had.” Nog triester: vier dagen na deze foto en de begrafenis overleed de vrouw ook.

Zelf een keizersnede thuis

„De tweede is dus Tess Milne, die kennen veel mensen wel”, vervolgt de tv-maker. „Tess was zwanger en wist dat ze met een keizersnede zou moeten bevallen. Zij ging op een gegeven moment googlen of je zelf ook thuis een keizersnede zou kunnen uitvoeren. Ze dacht: het zal mij toch niet gebeuren dat het in het ziekenhuis niet kan. Gelukkig is het allemaal goed gekomen.”

Dan is er ook de 25-jarige IC-verpleegkundige Emma die corona opliep. En hoe. Rooijakkers: „Emma ging viral door een foto met haar tekst ‘Ik blijf werken voor jou, blijf jij thuis voor ons’. Vervolgens kreeg zij corona en is een van die zieken die niet op de ic terechtkwamen, maar wel heel lang klachten had. Ze kan tot op de dag van vandaag niet werken.”



Tot slot zien we Elon, een 83-jarige man met een dementerende vrouw. „Dat is een tragisch liefdesverhaal. Elon zag de liefde van zijn leven in een verpleeghuis verdwijnen omdat ze zwaar dementerend was. Hij mocht niet meer naar haar toe en zij overleed tijdens die lockdown. Dramatisch, ook het verhaal van haar verpleegkundige. Dat al die mensen in isolatie zaten en ze er niets van begrepen. Die vroegen ‘mag ik hieruit, ik ben toch niet stout geweest?’ Dat vind ik een heel verdrietig beeld dat we niet moeten vergeten.”

Met dat idee ging Rooijakkers Iedereen Had Het Erover ook in. „Er is nu een soort gewenning opgetreden, terwijl we tijdens die eerste weken allemaal op scherp stonden. We klapten op potten en pannen voor de zorg, nu dwars door de toespraak van Mark Rutte heen. Nu maken we ons vooral druk om de maatregelen in plaats van de ziekte zelf. Dat was tijdens de eerste golf zó anders.”

Rooijakkers en het jaar 2020

Hoe heeft Art Rooijakkers 2020 zelf beleefd eigenlijk? „Ik vond het een kutjaar, of mag ik dat in een Metro-artikel niet zeggen? Ik vond het dus geen leuk jaar, maar ook dubbel. Ik ben geschrokken toen mijn vader tijdens de eerste golf in het ziekenhuis belandde, maar dat was gelukkig geen corona. In mijn omgeving zijn geen mensen door het virus ernstig ziek geworden, dan mag je je gelukkig prijzen. Wat ook nog positief was: ik heb mijn boek De Eeuw van mijn Dochters kunnen afmaken, toen mijn andere werk meer stilviel. Daar ben ik trots op. Maar natuurlijk hoop ik dat 2021 in heel veel opzichten een beter jaar wordt.”

Iedereen Had Het Erover: Corona is zondag 3 januari om 22.55 uur te zien op RTL 4.

