Zo gaan de tv-zenders klokslag middernacht 2021 in

Grote kans dat je vanavond om 23.59 uur thuis op de bank zit te wachten op 2021. Hoe gaan de tv-zenders een minuut later het nieuwe jaar in? Er is muziek, heel veel muziek. En een oude tenniswedstrijd.

Velen zullen bij vrienden of familie met een, wegens de coronamaatregelen, gepast aantal mensen proosten op een beter jaar dan 2020. Maar er zullen ook veel mensen thuis zijn en deze oud en nieuw wat soberder laten voor wat het is. Verveling is niet nodig. Tal van livestreams met artiesten zijn uit de grond gestampt, bordspellen zijn weer populair, je kunt natuurlijk je een 2020-uitzwaai-Spotifylijstje samenstellen en afspelen, en televisie scoort op 31 december standaard torenhoge kijkcijfers.

Waarmee gaan de tv-zenders 2021 in?

NPO 1 telt na de oudejaarsconference van Youp van ’t Hek tien minuten af en twintig minuten door tijdens het Nationaal Aftelmoment (met lichtshow) vanuit de Johan Cruijff ArenA. Vanaf 00.20 uur twee herhalingen van eerder deze oudejaarsavond: de eerste uitzending van Matthijs (van Nieuwkerk) gaat door en wederom Youp.

Een zenderknopje verderop heeft ook NPO 2 het Nationaal Aftelmoment. Daarna is het goud van oud wat de klok slaat: The best of MAX Proms (Metropole Orkest) en vier uur lang oude muziek in Back tot the 60’s, 70’s and 80’s.

Het derde NPO-net bestaat voor en na de jaarwisseling volledig uit muziek. Vanaf 22.25 uur is het Muziekfeest van het jaar 2020 te zien (Frans Bauer zal niet ontbreken), gevolgd door Het beste van… (uit het rijke archief van Toppop). En om half 3? Gewoon nog een keer dat spetterende Muziekfeest.

Special van The Masked Singer

Door naar de commerciëlen. RTL 4 eindigt het oude jaar met een oudejaarsconference van Guido Weijers, die op deze website vandaag ook over zijn favoriete podcasts vertelt. Dan volgt tot middernacht een special van het 2020-succes The Masked Singer. RTL telt af met RTL Jaarwisseling, waarbij een compilatie van het nationale vuurwerk van de afgelopen jaren wordt vertoond. Beau van Erven Dorens gaat 2021 in met hoofdrolspelers van het nieuws uit 2020.

Dezelfde RTL Jaarwisseling is te zien op RTL 5, gevolgd door – jawel – muziek! Een concert van Tino Martin in de Ziggo Dome in Amsterdam is te zien en daarna gaan de heupen los bij Trijntje Oosterhuis met alweer het Metropole Orkest. Nog wakker? Vanaf 2.20 uur kun je lekker teleshoppen.

Alsof ze nog niet genoeg in beeld zijn geweest, zit de familie Meiland vanavond om 23.58 uur klaar om af te tellen met de kijkers van SBS6. Vervolgens, je verwacht het bijna niet meer: muziek! De Vrienden van Amstel LIVE 2020 is te zien, een van de laatste evenementen waarbij de zaal (Rotterdam Ahoy) nog met duizenden mensen gevuld was. Ook is het concert Davina Michelle: My own world te zien. Over het gelijknamige album sprak zij in augustus nog met Metro.

RTL 7 heeft… muziek! Het jaar wordt uitgeluid (en het nieuwe jaar begonnen) met Hungarian Rhapsody: Queen live in Budapest, onderbroken door weer de RTL Jaarwisseling. Voordat het homeshoppen begint nog een concert, U2 – Innocence: Live in Berlin.

Wel 2021, maar niet op tv

Veronica doet of het geen oud en nieuw is en slaat het sobere feest een jaartje over. 2020 wordt beëindigd met de film Escape from New York, het nieuwe jaar ingeluid met een gezellige rolprent over een verwoeste aarde, Blade Runner.

Ook andere minder grote zenders hebben geen speciale oud en nieuw-uitzending. Een mini-overzichtje over het begin van 2021:

• NET 5: de romantische komedie What Happens in Vegas.

• RTL 8: concert van de Ladies of Soul in de Ziggo Dome.

• Discovery: Expedition unknown, reportage over een archeologische opgraving in Egypte.

• National Geographic: Nazi megastructures. ‘Gezellig’: documentaire over de Blitzkrieg, de oorlogsvoering van Adolf Hitler.

• 24Kitchen: kerstspecial met Jamie Oliver.

• Ziggo Sport: Sport stories, de hoogtepunten van 5 jaar Ziggo Sport.

• Fox, vanaf 00.00 uur ESPN geheten: ESPN Funniest, een compilatie van bloopers. ESPN 2 heeft een (al 28 keer uitgezonden) docu over de voetballers van Jong Oranje.

• Eurosport: Olympische Spelen: Hall of Fame. Eurosport 2 heeft trouwens een oude tenniswedstrijd van Roland Garros. Mocht je daar klaar voor zitten: welke wedstrijd is nog niet bekendgemaakt.

• MTV: Ridiculousness (internetfilmpjes).

