De Jonge: tegenslag coronavaccin heeft geen gevolgen voor Nederland

De recente tegenslag die farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) ervaren bij de ontwikkeling van een coronavaccin, heeft niet direct gevolgen voor Nederland. „Het was te voorzien”, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en verantwoordelijke voor de bestrijding van het coronavirus.

Volgens de Jonge is het nieuws dus geen verrassing. „Juist daarom hebben we zo’n breed vaccinportfolio opgebouwd.” Het kabinet heeft bijna 60 miljoen vaccins gekocht die van zes verschillende producenten afkomstig zijn.

Het vaccin van Sanofi en GSK is nog in ontwikkeling. De werking van het vaccin is bij oudere patiënten minder goed dan gehoopt. En dat zorgt voor vertraging. Het lijkt erop dat de immuunreactie van het vaccin bij mensen boven de vijftig vrij zwak is. Daarom zal het niet voor het vierde kwartaal van volgend jaar op de markt komen.

Op social media blijft het vaccin intussen een van de belangrijkste onderwerpen van gesprek.

