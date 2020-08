De Hit Kwis na één week: desastreus uurtje NPO 1

Het nieuwe De Hit Kwis van AVROTROS op NPO 1 is qua kijkcijfers een drama geworden. Wat is er allemaal mis?

Maandag: 527.000 kijkers. Dinsdag: 446.000 kijkers. Woensdag: 345.000 kijkers. Donderdag: 318.000 kijkers. En vrijdag: 262.000 kijkers (met voor het eerst Lingo van Jan Versteegh, tegelijkertijd op SBS 6, met een betere score). Au. Of zeg maar gerust: bám. Hierover wordt bij NPO en AVROTROS gehuild, gepeinsd of radeloos in een heel stil hoekje gekropen. Wat ging daar fout? Metro ging er eens goed voor zitten.

De Hit Kwis is wél iets nieuws…

De Hit Kwis wordt ons vijf zomerweken lang, vijf avonden per week, om 19.00 uur aangeboden. Dat is me nogal een tijdstip, dat van De Wereld Draait Door tenslotte. Vergelijkingen met het succesnummer van Matthijs van Nieuwkerk zullen we niet maken, maar een beetje NPO 1-programma op dit uur moet toch wel richting de 1 miljoen belangstellenden trekken.

Dat er in deze herhalingentijd door AVROTROS iets wordt uitgezonden wat nieuw gemaakt is, valt te prijzen. En ook het idee is – hoewel niet briljant – niet slecht. Muziekhits raden vinden heel veel mensen leuk en hoe irritant is het niet als je niet op een titel komt? In De Hit Kwis moeten zowel artiest als titel worden geraden trouwens, veel moeilijker zou het niet worden.

Ik zit 2 minuten de hit kwis te kijken op npo1 en kom nu al tot de conclusie dat dit een nieuw dieptepunt is op de Nederlandse televisie…. — peter van der krabbe (@psvpeter) July 27, 2020

Enthousiast Hit Kwis-duo Romy en Kees

In het muziekprogramma is gekozen voor een presentatieduo, Romy Monteiro en Kees Tol. Op zich niets mis mee: twee aardige goedgebekte mensen en bij veel mensen populair. Volendammer Tol trok dit voorjaar nog een miljoenenpubliek – ook op het eerste net – toen hij met zijn vrienden Nick Schilder en Simon Keizer in Homeward Bound op zoek ging naar de roots van Simon & Garfunkel.

Romy en Kees blikten tegenover Metro met veel enthousiasme op De Hit Kwis vooruit.

Lees ook: Raad de plaat in De Hit Kwis met Kees Tol en Romy: ‘Ik zou gelijk afvallen’

Lees ook: Romy Monteiro: ‘Ik moet écht een doel hebben, ik voelde me ellendig’

Kijker is verbijsterd

Maandagavond was het zover. Wie na zijn bordje aardappelen, groente en een sudderlapje even lekker rustig wat muziektitels wilde gaan raden, drukte al dan niet reuzebenieuwd op de ‘1’ van de afstandsbediening. Wat volgde: een rollercoaster aan drukke beelden, soms onbegrijpelijke programma-onderdelen (vooral de soms niet te bevatten finaleronde), hysterische kandidaten en – zodra er weer een muziekje klonk (en dat zijn er veel) twee onophoudelijk dansende en daarbij raar kijkende presentatoren. Wie de volle veertig minuten volhield was kapot. He.Le.Maal af. En vooral verbijsterd.

Complimenten aan #NPO1! Chemie tussen presentatie duo van #DeHitKwis is serieus nog sexlozer dan de laatste 2 jaar van mijn huwelijk! #hitkwis — Nathalie Henriëtte (@mrsluxurynews) July 30, 2020

Okay, Twitter is Twitter en daarop leeft niet het vrolijkste volk. Maar wat er onder de twitteraars gebeurde, was toch bijzonder. Bij nieuwe tv-programma’s die compleet worden afgemaakt – dat gebeurde – zijn altijd redelijk wat tegengeluidjes te vinden. Metro kwam na lang scrollen tot twee tweets met een ‘ik vind het wel aardig’-gehalte. De lange stroom aan tweets verder samengevat: dit is het aller slechtste programma ooit voor NPO 1 gemaakt en niets is leuk. De oproep op sociale media: verlos ons van De Hit Kwis!

Plaats nooit tweets over televisieprogramma's maar damn die "Hit Kwis" verdient wel echt de award voor het meest ongemakkelijke programma op de Nederlandse televisie pic.twitter.com/J4ftmrGkpi — Pimpulsief 🦝 (@meukmens) July 30, 2020

We Want More

Het woord ‘belastinggeld’ valt in de Twitterberichten niet eens zo vaak (normaal wel). De kijker vindt het oprecht gewoon stuitend. Hier en daar vragen zij zich ook af ‘of ze soms naar SBS 6 zitten te kijken’. Dat is onterecht, want dit niveau pik je van die commerciële omroep ook niet. Sterker, SBS 6 heeft met We Want More momenteel een wel goed werkend en veel bekeken muziekprogramma op de buis.

Nu hoef je helemaal niet naar die Hit Kwis te kijken natuurlijk. Zo’n 17.000.000 Nederlanders is het ook volledig ontgaan. Na Eénvandaag raakt NPO 1 een half miljoen kijkers kwijt en als de hysterische veertig minuten voorbij zijn zappen rond de 1 miljoen (!) kijkers terug. Dat noemen ze in televisieland ‘desastreus’.

Wat is de #hitkwis tenenkrommend, extravagant in het extreme en schijtlollig. Ik heb het twee keer geprobeerd, i'm out. — Rowan (@RowanTorres) July 29, 2020

Gemaakte leukigheid

Waar werkelijk bijna elke kijker zich aan stoort is de gemaakte leukigheid. Deelnemers komen op via een kleine catwalk en zijn verplicht om zich op weg naar hun plek als dansend als een totale debiel te gedragen (het voorstellen van de kandidaten duurt trouwens zéven minuten). Dit doen deelnemers niet uit zichzelf. De makers hebben ook besloten dat Romy Monteiro en Kees Tol na élk fragment zich dansend moeten uitsloven. Dat geldt ook weer voor deelnemers, die zich soms geen raad weten (of er juist dubbel en dwars in meegaan). Stilstaan is verboden. ‘Dat is niet gezellig en ongezelligheid vinden de kijkers niet leuk’, zo moet zijn gedacht.

Lig in bed en dacht: kijk eens naar een leuke muziekkwis voor mijn powernap…. maar wat tenenkrommend slecht, langzaam en simpel is Hit Kwis. En dan gaan Romy en Kees zogenaamd los dansen en de kandidaten doen zogenaamd spontaan mee🥺 pic.twitter.com/1GbfoNNJBr — Hapertje (@Hapertje) July 29, 2020

Daar zit de grootste fout. De kijker vindt al die gemaakte gezelligheid en uitsloverij ver-schrik-ke-lijk. Hoe is het mogelijk dat een team van tv-mensen blijkbaar een soort televisiewedboek hanteert waarin staat: ‘Niemand mag stilstaan en deelnemers moeten verplicht leuk en gek doen’. Snel wegkeeperen dat boek als het echt bestaat. Laat die deelnemers gewoon liedjes raden en de presentatoren vragen stellen. Meer hebben we thuis niet nodig en we spelen De Hit Kwis dan graag mee.

Roxeanne Hazes, bekend van…

Tot slot de tekstjes die Romy en Kees moeten voorlezen. Dat is een beetje sneu. Zij bedenken ze ook niet, gaan we maar van uit. „Is jouw scherm vanavond simply red? Of heb je een green day?”, ziet Kees dan op de autocue staan. Tja, dan leest ie dat maar voor. Of Romy dan: „Roxeanne, de zus van André Hazes, werd bekend door haar deelname aan So You Wanna Be a Popstar.” Ze las dat echt voor mensen, ze deed het echt.

Tijdens het kijken van 'De Hit Kwis' bekruipt de gedachte: hoe is het nou afgelopen met die Mediawet die een einde wilde maken aan plat amusement op de publieke netten? https://t.co/pyCKz64h9K — NRC Media&Tech (@nrctechmedia) July 29, 2020

Nee, een spontane Kees Tol willen we horen. Een Kees die tegen de deelnemers roept dat ze beter aan Waku Waku kunnen meedoen, toen alle zes de kandidaten het nummer De Glimlach van een Kind niet herkenden. Die spontane uitspatting was leuk vrijdagavond.

Week vijf om 19.00 uur op NPO 1 zal De Hit Kwis vast niet halen. Week drie misschien ook al niet.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.