Honderden demonstranten bij protest Viruswaanzin op Malieveld

Met naar schatting een paar honderd demonstranten op het Malieveld is zaterdagmiddag het protest van actiegroep Viruswaanzin begonnen. Onder de noemer van ‘Dag van de Democratie’ demonstreren de aanwezigen tegen de coronamaatregelen. Op het programma staan toespraken van onder anderen Willem Engel en Jeroen Pols, twee voormannen van Viruswaanzin.

De politie is rond het Malieveld zichtbaar aanwezig, maar de sfeer is gemoedelijk. Mensen hebben spandoeken bij zich en er komen ook nog steeds mensen op het Malieveld aan.

Eerdere demonstraties

De organisatie heeft met de gemeente Den Haag een aantal afspraken gemaakt. Op basis daarvan heeft de gemeente besloten geen beperkingen op te leggen voor de demonstratie. De belangrijkste afspraak is dat Viruswaanzin verantwoordelijk is voor het houden van 1,5 meter afstand op het Malieveld. De actiegroep wilde in juni al twee keer eerder demonstreren, maar kreeg toen geen toestemming. Beide keren kwamen er toch demonstranten naar het Malieveld.

Naast de Nederlandse demonstraties wordt er ook in andere landen volop geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Zo wordt vandaag ook in Berlijn gedemonstreerd tegen nieuwe maatregelen om het virus in bedwang te houden. De protesten zijn daar echter een stuk groter dan hier: in totaal verwacht men dit weekend in Berlijn zo’n 22.000 demonstranten, verdeeld over verschillende demonstraties.

Demonstranten zijn ‘covididioten’

De Duitse demonstranten vinden dat de overheid niet het recht heeft om allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen door te voeren. „Wij eisen een terugkeer naar de democratie”, zei een van de demonstranten. Een ander noemde de coronapandemie „de allergrootste complottheorie”. De Duitsers houden zich over het algemeen goed aan de maatregelen, maar de minderheid die erop tegen is, roert zich de laatste tijd steeds vaker.

Landelijke politici spreken er schande van. Vicevoorzitter Saskia Esken van de sociaaldemocratische SPD noemde betogers die zich niet aan de maatregelen houden „covidioten” die door hun betoging „een tweede golf aan het creëren zijn.”

