Raad de plaat in De Hit Kwis met Kees Tol en Romy: ‘Ik zou gelijk afvallen’

Geen Matthijs van Nieuwkerk meer, geen Margriet van der Linden. Nee, de zomeravonden worden op NPO 1 begonnen door Kees Tol en Romy Monteiro met De Hit Kwis.

Wie herkent het snelst de BeeGees, Beyoncé of Bruno Mars? Daar gaat het vanaf morgenavond om in De Hit Kwis, 19.00 uur bij AVROTROS op NPO 1. Het tijdstip van het nieuws van De Wereld Draait Door en M wordt nu gevuld met zomerse nummers, gezellige meezingers, grote en populaire hits. ‘Aanstekelijk’, zo wordt de tv-kwis in persberichten aangekondigd. Daar past presentator Kees Tol – die in De Hit Kwis met Romy Monteiro het presentatieduo vormt – met zijn aanstekelijke humor natuurlijk bij.

Kees ‘is net in de auto gesprongen’, als hij Metro aan de lijn heeft. Twee afleveringen van De Hit Kwis staan weer op camera. Metro’s verslaggever heeft de eerste aflevering van morgenavond nog niet kunnen zien, want die was simpelweg nog niet klaar. „Maakt niet uit”, zegt de ras-Volendammer. „Zo ingewikkeld is het programma niet.”

Eigen tv-carrière Kees Tol

Mooie vent, die Kees Tol (38). We leerden hem kennen als ‘vriend van’. Vriend van Jan Smit en vriend van Nick en Simon in Gewoon Jan Smit en De Zomer Voorbij. Inmiddels heeft hij al heel wat jaartjes een eigen televisiecarrière, kreeg hij een vaste rol in de serie Verliefd op Ibiza en was hij ‘de mol’ in Wie Is De Mol? 2013.

Ik moet nu wel de vraag stellen: wat gaan we zien, Kees?

„Een dagelijkse muziekkwis die ik vijf dagen per week vijf weken lang presenteer met Romy Monteiro. Vrolijk, simpel, niet te moeilijk. Tussen zeven en acht even een uurtje amusement. Eigenlijk is het heel simpel, ik kan het programma in één zin uitleggen.”

Kom maar op.

„Raad de plaat. Herken het liedje, dat is het. Die moet je zo snel mogelijk raden, maar wel titel én artiest. Van George Baker tot AC/DC tot André Rieu. Dat simpele gegeven hebben we verpakt in allerlei leuke spelrondes. Elke aflevering spelen drie teams van twee muziekliefhebbers mee en een van die teams gaat er vandoor met de prijzenpot.”

Wat zit er in die prijzenpot?

„Het is geen gouden pot aan het einde van de regenboog. Gewoon netjes 1500 euro per aflevering.”

Behalve Romy en jij zien we geen bekende koppen hè?

„Klopt, het zijn gewoon mensen die zich hebben opgegeven. Dat vind ik verfrissend en leuk.”

Alle 25 afleveringen werden en worden in coronatijd opgenomen?

„Ja, we zitten er nu nog middenin. Het is lastig werken, maar we hebben er een mouw aan weten te passen. Het is goed gekomen. Alles gaat volgens richtlijnen, al kan ik dat woord amper meer uitspreken. Je moet toch verder met z’n allen.”

Je bent lekker bezig de laatste tijd, met prime time-programma’s bij AVROTROS op NPO 1. Onlangs nog je vrienden in Nick & Simon in Homeward Bound.

„Alleen maar hartstikke leuk, toch? Maar ik werk ook nog met veel plezier bij SBS6, zoals nu met een nieuw seizoen VTWonen. Ik vind het heerlijk dat mijn werk breed is en ik verschillende dingen mag doen.”

Wel een beetje jammer dat jullie in Homeward Bound Simon & Garfunkel niet hebben gevonden…

„Sorry, maar we hebben heel erg ons best gedaan! Uiteindelijk zijn we ook maar een paar simpele Hollandse jongens die op zoek gingen naar twee wereldartiesten. Als je dan in New York bent, dan merk je: wij stellen helemaal niks voor.”

Terug naar De Hit Kwis. Ben je zelf een beetje een muziekkwisser of kwisser in het algemeen?

„Ik ben wel iemand van de spelletjes en altijd bloedfanatiek. Als er een kwis op tv is, dan blijf ik daar bij plakken. Ik ben met muziek opgegroeid (zijn vader was toetsenist in BZN, red.), maar ben héél slecht in namen. Ook in het dagelijks leven. Laat mij dus maar niet aan De Hit Kwis meedoen, ik zou gelijk afvallen. Ondanks dat muziek me met de paplepel is ingegoten en ik om me heen veel muzikaliteit heb. Maar het presenteren is daarom erg leuk.”

Een Volendammer zou het toch in de genen moeten hebben?

„Niet alle Volendammers zijn muzikaal hè? Persoonlijk ben ik dat ook niet, al is de interesse er wel.”

Michael Jackson komt ongetwijfeld langs? (in Homeward Bound stak Kees Tol zijn liefde voor Jackson niet onder stoelen of banken).

„Dat weet ik wel zeker, haha.”

Dat was een eis?

„Nee nee nee, met de inhoud bemoei ik me niet. Daar zijn mensen mee bezig die er veel beter in zijn dan ik. Ik kan alle muziek waarderen trouwens, ik ben ook een Beatles-, De Dijk- en ABBA-fan.”

Over die laatste groep gesproken: je hebt gewerkt voor het ABBA-museum in Stockholm toch?

„Ja, ik ben de Nederlandse stem als je in het museum een tour maakt.”

Hoe bevalt de samenwerking met presentatiecollega Romy?

„Ik kende Romy al een beetje van Dance Dance Dance, we deden mee aan hetzelfde seizoen. Het werkt prettig. Romy is heel professioneel, heel vriendelijk en we hebben veel lol met z’n tweeën. Ja, leuk om dit samen met haar te doen.”

En door jullie eindelijk weer wat muziek op de buis, naast talentenjachten.

„Sowieso ‘iets nieuws’ op de buis, er zijn op dit moment vooral herhalingen. Maar ik denk dat De Hit Kwis een welkome muzikale aanvulling is op televisie. Laten we het niet te belangrijk maken trouwens. Je gaat gewoon een lekkere zomerse muziekkwis zien, waarbij je thuis op de bank mee kunt doen. Of je nou wilt of niet: je gáát meespelen. Dat gaat automatisch, daar ben ik van overtuigd.”

