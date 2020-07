Romy Monteiro: ‘Ik moet écht een doel hebben, ik voelde me ellendig’

Romy Monteiro heeft met De Hit Kwis vanaf vanavond weer een podium en een publiek. Dat had ze héél hard nodig, want met haar gedwongen coronastilte was ze he-le-maal klaar. Nu loopt ze polonaise, al is het een corona-polonaise.

De goedlachse Romy (27) was haar stralende glimlach wel even kwijtgeraakt. Vanaf vanavond is ze vijf dagen per week en vijf weken lang bij AVROTROS op NPO 1 met De Hit Kwis te zien. Vanaf 19.00 uur wordt het een uurtje onvervalst ‘Raad de plaat’, vertelde haar collega-presentator Kees Tol op Metronieuws gisteren al.

Nieuwe single Romy Monteiro net uit

Tijdens haar muziekcarrière (onder meer de hoofdrol in de musical The Bodyguard) met als rode draad de muziek van Whitney Houston, ontstond ook de liefde voor tv-presentatie. Haar rode draad heet voorlopig dus even Kees Tol, maar ook de muziek is terug. Vrijdag verscheen haar single Hij was voor altijd.

Romy staat op het punt in de auto te stappen om naar de studio te gaan, als ze met Metro belt. „Lekker weer twee afleveringen opnemen. Gek dat het nu al op zender komt, terwijl we nog middenin de opnames zitten. Een heel gedoe zo met de coronamaatregelen, maar het is zo’n leuk programma. Zó feelgood.”

Films kijken, pizza’s eten

Over corona gesproken, hoe ben je die tijd doorgekomen?

„Ik vond het verschrikkelijk en ben erachter gekomen dat ik echt – maar dan ook echt – een doel nodig heb in het leven. Ik moet opstaan en naar mijn werk gaan. Nu was er zo lang niets te doen, ik miste mijn vak en het publiek extreem. Toen ik voor De Hit Kwis gevraagd werd dacht ik pas: okay, ik kom nu weer uit bed en ga me normaal aankleden, normaal eten en normaal leven. Daarvoor was ik alleen maar films aan het kijken in bed en pizza’s aan het eten. Andere mensen waren juist heel productief en dat had ik me ook voorgenomen. Mijn vriend ook. Hij is fotograaf en wilde allemaal cursussen gaan doen en dingen in huis. Het zag er echter allemaal zo uitzichtloos uit, dat we er alleen maar ellendig van werden. We hebben met z’n tweeën alleen maar gelegen en gegeten. Ik was acht kilo aangekomen… Maar ben ook mijn vak nog meer gaan waarderen.”

Romy en haar vriend wisten van gekkigheid af en toe niet meer wat ze moesten:

En dan heb jij met zingen en presenteren ook nog eens twee vakken…

„Het werden er zelfs drie, acteren kwam erbij. Ik zou in een film gaan spelen. Alles viel weg. Gelukkig kan ik nu De Hit Kwis presenteren en natuurlijk ook muziek uitbrengen. De film komt er voorlopig helemaal niet. Welke het zou zijn kan ik eigenlijk niet zeggen, dat is niet aan mij.”

Kwisfanaat Romy

Ben je zelf een beetje een kwis-type?

„Ik vind dat ontzettend leuk. Op mijn telefoon heb ik de app Charades, een soort Hints. Je houdt je mobiel boven je hoofd, hoort een muziekje en moet dan raden. Ik houd daarvan. Muziek verbindt heel erg vind ik, zeker in deze tijd. Daarom zal De Hit Kwis tot z’n recht komen. Ongedwongen, laagdrempelig, hits voor jong en oud. Dat kunnen we nu allemaal wel gebruiken, toch?”

Je zit met 19.00 uur NPO 1 op een mooi tijdstip.

„Prachtig tijdstip! Mooi voor tijdens of na het eten. We hebben het getroffen, want ik denk dat heel veel mensen hier nog op de camping staan of thuis zijn. Dan heb je genoeg tijd om lekker naar een muziekprogramma te kijken.”

Ben je goed in liedjes raden?

„Dat hangt wel een beetje af van het genre, hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor de kandidaten best moeilijk is. Zo’n moment dat de zoemer klinkt, je in de spotlights staat en je bent dat niet gewend… dan kom je niet eens op Rosanne van Nick & Simon bij wijze van spreken. Dan heeft zo’n kandidaat kort ervoor net gezegd dat de palingsound helemaal zijn of haar ding is. Komen er dan drie hits uit de palingsoundcategorie, dan kun je toch helemaal dicht slaan. Zelf heb ik een brede smaak, maar als ik een Nederlands liedje van 25 jaar of ouder hoor, dan weet ik of de titel of de artiest niet. En die moet je bij deze kwis toch echt allebei weten.”

Tranen of dansen van geluk

Hoe vind je het dan er geen bekende Nederlanders meedoen?

„Ja, ik heb zo een hoop nieuwe mensen leren kennen. Ik vind het leuk dat je van die pure reacties krijgt, BN’ers weten veel meer hoe tv werkt. Deze deelnemers kunnen bijvoorbeeld in tranen uitbarsten omdat ze het geldbedrag niet winnen, of je ziet ze dansen door de studio van geluk.”

Hoe is het om samen met Kees Tol te presenteren?

„Kees is een en al gezelligheid, dus tja, superleuk natuurlijk. Het is gewoon een feestje in de studio, door de muziek en ook door Kees. We hebben steeds de neiging om samen te gaan dansen, maar ja, door corona kan het natuurlijk niet. Ik moet mezelf telkens terugfluiten, zo gezellig is het dus. Als we polonaise willen lopen is het corona-polonaise.”

Een pareltje

Je hebt je draai aardig gevonden in televisieland?

„Het gaat erg lekker. Ik roep al een tijdje bij AVROTROS dat ik een studioprogramma met muziek wilde doen. Op de Uitmarkt presenteer ik sinds 2017 natuurlijk met Frits Sissing één keer per jaar de Musical Sing-a-Long, maar toch. Met De Hit Kwis was het er opeens. Een pareltje voor mij.”

Wat gebeurt er met die Musical Sing-a-Long dit jaar?

„Ik ben blij want het gaat door, maar anders en niet in de laatste week van augustus wanneer het eigenlijk hoort. We doen het op een andere locatie met minder publiek en wat andere musicals. Niet alle musicals die gaan draaien hebben al de kans om bij elkaar te komen. Maar er zullen nieuwe musicals zijn en we blikken ook terug. Ik kan verder nog weinig zeggen, maar het wordt een toffe speciale editie.”

Muziek van invloed op het brein

Vind je dat er te weinig muziek op de buis is?

„Nou nee, want we hebben veel talentenjachten. Maar van muziekprogramma’s als De Hit Kwis zouden er wel wat meer mogen zijn. Muziek is gewoon gezond. Met de Lang Leve De Muziek Show (Romy presenteerde de muziekwedstrijd voor basisscholen met Buddy Vedder op [email protected], red.) hebben we daar veel onderzoek naar gedaan. Muziek is van grote invloed op de hersenen van kinderen. En zoals gezegd, muziek verbindt. Voor mij is er nooit genoeg muziek.”

Tijd voor reclame voor jezelf: je nieuwe single is net uit. Vertel…

„Ja, voor het eerst zing ik Nederlandstalig en hij heet Hij was voor altijd. Een uptempo popliedje, vrolijk en zomers. Ik wilde het al heel lang, maar de stap van Whitney Houston naar Nederlands leek me erg groot. Daarom werd het eerst Engels, maar mijn hart ligt bij Nederlandstalige muziek. De Trijntjes, de Marco’s, al die hits van vroeger, ahh, prachtig! Nu mocht ik het eindelijk zelf proberen. Vrijdag de single, maandag De Hit Kwis… ik ga een lang en spannend weekend tegemoet. Ik heb nog een stuk of vijf singles klaarstaan, dus er komt nog heel wat Romy aan.”

