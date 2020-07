Vallende sterren te zien deze week, mogelijk 23 per uur

Deze week zijn er redelijk veel vallende sterren te zien. Op de topmomenten zijn ongeveer 23 meteoren per uur zichtbaar.

Er is sprake van een combinatie van meteoren van twee zwermen en sporadische meteoren. Komt het inderdaad tot die 23 vallende sterren, dan is het één keer per tweeëneenhalve minuut raak.

De twee meteorenzwermen zijn de Aquariden en de Cassiopeïden. Het maximum van de Aquariden is op dinsdag en van de Cassiopeïden op woensdag. Dit maakt de nachten van 28 op 29 en 29 op 30 juli de beste nachten met het maximale aantal vallende sterren per uur.

Vallende sterren als de maan er even niet is

De vallende sterren zijn het beste te zien in de tweede helft van de nacht (tussen 2.00 en 5.00 uur). In de late avond en vroege nacht is de maan aanwezig. Het maanlicht kan flink storen. Na 5.00 uur wordt het al vrij snel weer licht.

Ook NEOWISE nog te zien met verrekijker

De komeet NEOWISE is komende week tussen circa 23.00en 1.30 uur nog zichtbaar in het westen tot noordwesten op ongeveer 20 graden hoogte. Met het blote oog is deze komeet lastig te vinden, maar met een eenvoudige verrekijker is het goed te doen. NEOWISE was eerder, met een beetje scherp turen, wil zichtbaar met het blote oog.

Wisselend bewolkt

Het weerbeeld is begin komende week wat wisselvallig met soms een bui en regelmatig wolken. In de tweede helft van de week wordt het droger met meer opklaringen. Zoals het er nu voorstaat zijn er meer opklaringen in de nacht van 29 op 30 juli dan in de nacht van 28 op 29 juli. Dan weet je wanneer je naar de hemel moet kijken dus. De temperatuur ligt in deze nachten tussen 10 en 15 graden.

Perseïden in augustus: vijftig per uur

De beste meteorenzwerm van de zomer vindt altijd in augustus plaats. Het maximum van de Perseïden valt op woensdag 12 augustus. In de nacht van 12 op 13 augustus kan het aantal vallende sterren oplopen tot vijftig per uur.

