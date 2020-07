Pride niet op de grachten, maar wel negen dagen gratis op tv

Nee, een Pride-spektakel op de Amsterdamse grachten is er dit jaar niet bij, maar negen dagen lang is Pride TV in heel Nederland gratis te zien.

Door een samenwerking tussen Pride Amsterdam, de Amsterdamse omroep SALTO, lifestyle kanaal OUTtv en de telecom providers VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile, Youfone en Tele2, kunnen we de komende week toch Pride Amsterdam beleven. Hierdoor kan heel Nederland vanaf morgen tot en met 2 augustus – Pride TV ontvangen en dus zien wat Pride Amsterdam allemaal te bieden heeft. OUTtv, dat normaal gesproken niet in het basispakket zit, wordt namelijk door de telecomproviders tijdens Pride Amsterdam gratis ter beschikking gesteld.

Pride 24 uur per dag

Pride TV wordt door de LHBT-gemeenschap zelf gemaakt: 24 uur per dag live-programma’s, muziek, documentaires en reportages over de door de coronacrisis aangepaste festiviteiten. In korte tijd is een uitgebreide Pride-programmering gemaakt. Directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam: „Zichtbaarheid is erg belangrijk voor de emancipatie van onze community. We zijn dan ook ontzettend blij met de samenwerking met SALTO en OUTtv. Ik vind het geweldig om te zien hoe in zo’n korte tijd allerlei partijen en vrijwilligers dit Pride-programma in elkaar hebben gezet. Dat vervolgens ook de telecomproviders hun nek uitsteken, de handen ineen slaan en dit voor heel Nederland beschikbaar stellen is echt hartverwarmend.”

Kanalen Pride TV

De programma’s van Pride TV zijn tijdens de Pride-week gratis te bekijken via SALTO TV, via de website van Pride Amsterdam en via OUTtv. OUTtv is in Nederland te ontvangen via Ziggo kanaal 129, KPN kanaal 77, T-mobile kanaal 297, Youfone kanaal 303, CAIWAY 134, Telfort en XS4ALL beide kanaal 77 en Delta kanaal 365. Pride TV is overigens ook in België op de kabel te ontvangen via OUTtv en te ontvangen via de gratis Pride Amsterdam app, verkrijgbaar in de app-store.

Tip: Hier lees je nog veel meer over LHBTQI+.

Ook aandacht van AT5

In de Pride TV uitzendingen volop aandacht voor jongeren, senioren, vrouwen, trans, people of colour, religie, kunst en cultuur, bedrijfsleven en sport. Het dagprogramma wordt dagelijks afgesloten met de talkshow Joris Live! waarin SALTO-presentator Joris van de Sande de belangrijkste Pride-gasten ontvangt. Ook de Amsterdamse nieuwszender AT5 werkt volop mee. De Amsterdamse omroep maakt voor Pride TV twee keer het programma Live from the Street. Er wordt morgen live verslag gedaan van de opening van de Pride week. Ook is de zender voor Pride TV aanwezig bij de demonstratie op zaterdag 1 augustus op het Museumplein.

Inloopshows op zaterdag

Na dit ‘straatprogramma’ volgt morgen de Pride Walk Inloopshow en op 1 augustus de Canal Pride Inloopshow. In deze vier uur durende programma’s alle aandacht voor verhalen en gasten die in het verleden meededen met de jaarlijkse Pride Walk en de wereldwijd bekende botenparade. Het wordt een programma waarbij de inhoud van deze Pride Amsterdam-activiteiten centraal staat. Wie zijn de deelnemers? Waarom lopen en varen zij jaarlijks mee? Wat is hun verhaal? Hoe kijken zij terug op hun deelname in de voorgaande jaren? Wat missen zij dit jaar en hoe vullen ze dit gemis vervolgens in? De shows worden elk uur afwisselend gepresenteerd, waardoor de kijker in sneltreinvaart meegenomen en geïnformeerd wordt.

Een volledig tv-overzicht met tijdschema wordt deze week nog op de website van Pride Amsterdam gepubliceerd.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.