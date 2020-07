Frank van der Lende over de BNNVARA Academy: ‘Ik begon achter de bar’

Van tapper naar topper. Zo is de BNNVARA-carrière van Frank van der Lende in vier woorden te omschrijven. Dat begon allemaal op de BNN University, nu BNNVARA Academy. En die talentendag, gevolgd door een opleiding ‘richting baan bij radio of tv’ komt er in september weer aan.

Frank van der Lende (31) geldt als een van de kroonprinsen op NPO 3FM. In 2015 leerde radio luisterend Nederland hem kennen van prime time-uurtjes in de middag. Dat kwam hem niet aanwaaien: als tiener sprong hij in het diepe bij ‘de lokale’ van Uithoorn en wat hogerop volgde lang gezwoeg in de nachtelijk uren. Wat ook volgde: de opleiding van zijn huidige werkgever. „Op dit gebied is de BNNVARA Academy beter dan welke opleiding ook.”

Emma Wortelboer

Wietze de Jager ‘zat erop’, Emma Wortelboer ook en Jurre Geluk om maar wat namen te noemen. Frank van der Lende was behalve ‘leerling’ ook drie jaar begeleider op de BNNVARA Academy. Hij kijkt graag op die tijd terug en wil graag een afspraak maken om 11.05 uur. Iets met ‘in auto zitten’.

„Ja met Frank, mag ik over zes minuten terugbellen? Ik ben nog net niet klaar”, klinkt de man van ‘hoitjes!’ ietwat gehaast. Acht minuten later is hij veel rustiger, de auto loopt. „Sorry dat het iets langer dan zes minuten werd”, verontschuldigt de lange radioman, die in het Guiness Book of Records staat door 21 concerten in één week te bezoeken.

Welkom Bij De Club!

Midden in de coronatijd, op 1 april om precies te zijn, begon Van der Lende met Eva Koreman een nieuw NPO 3FM-radioprogramma aan het einde de middag (deze week gaan zij samen op fietsvakantie). Met Welkom Bij De Club! is hij terug op ‘zijn’ oude tijdstip: „Ik heb het plekkie eerder gehad, toen was ik 26, nog wat jong en onwennig. Ik heb het super naar mijn zin.” Ondanks dat er door coronatijd veel minder mensen in de auto op weg naar huis reden, merkte hij toch dat velen de radio opzochten en betrokken waren. „In de ochtend merkte mijn vriend Sandertje (Hoogendoorn) het wel hoor, veel thuiswerkers beginnen om 9.00 uur. Mensen luisterden naar Eva en mij met het hele gezin. Dat merkten we bij een extra Serious Request, door betrokkenheid en lieve reacties. Los van het geld dat we ophaalden, was er een saamhorigheidsgevoel.”

Een gevoel dat misschien ook wel moet ontstaan op de BNNVARA Academy. In welk jaar speelde dat voor jou?

Van der Lende: „Ik ben echt een oude rot aan het worden, want het is al weer twaalf jaar geleden. Ik was net een maandje 19 en het heette nog BNN University. Dat was het eerste jaar, als opvolger van een ander talentendingetje van BNN, Coolcast. Er was toen een tv- en een radio-afdeling, nu ook een online afdeling en opleidingen voor ‘achter de schermen’. Het is professioneler dan in mijn tijd. Ik was er twee dagen per week: één dag workshop, één dag dingen maken. Volgens mij heb ik aan alle programma’s die BNN – nog zonder VARA – toen rijk was meegewerkt. Ik kan me Eddy Zoëy als plotselinge collega nog herinneren en That’s Live met liveoptredens en interviews natuurlijk, het programma dat ik later zelf heb geproduceerd en uiteindelijk ook nog gepresenteerd.”

Van bar naar microfoon en camera

Symboliseert jouw groei bij That’s Live de BNNVARA Academy?

„Ja, want ik begon ooit achter de bar, want ja, de stagiaireklusjes moesten we ook doen. Maar ik keek van achter die bar wel naar presentator Eric Corton en muziek. Alles kwam daar samen waar ik zo van houd: radio, bier en livemuziek. Ik groeide door van biertapper naar producer van Eric en weer een paar jaar later stond ik zelf achter de microfoon. Nog steeds in diezelfde bar nota bene. Dat is wel in een notendop hoe het je door de BNNVARA Academy kan vergaan, ja. Het was nooit mijn bedoeling om radiopresentator te worden, ik wilde gewoon heel graag bij de radio werken toen ik op de School voor Journalistiek zat. Radio maken leer je echter niet vanuit de boeken, maar vanuit de praktijk.”

Jij deed dat bij een lokale omroep?

„Ik maakte vanaf mijn zestiende Een Uurtje Ellende met Frank van der Lende op Rick FM in Uithoorn, gewoon omdat ik het leuk vond. Ik werd echt helemaal verliefd op het radiovak. Uiteindelijk kwam ik bij Radio 1 terecht, in de nacht van zaterdag op zondag van 3.00 tot 5.00 uur. Toen is het balletje echt gaan rollen.”

Van prille liefde naar verkocht

De rest van Nederland dronk bier en Frank van der Lende zat radio te maken?

„Ach, ja. Voor mij was de vrijdag dus de stapavond, want ik hield en houd er wel van. Maar ik was zo verliefd op dat radiovak, dat ik het voor lief nam. Ik heb ook tijdens vele nachten geproduceerd voor 3FM, voor niks. Dan sliep ik bij mijn ouders, omdat ik geen auto had en anders niet in de studio kon komen. Dat soort dingen doe je, als je verliefd bent. Op de School voor Journalistiek was het nog prille liefde, op de BNN University was ik verkocht. Uiteindelijk ben ik maar één jaartje niet bij BNN geweest, toen ik een programma voor Powned maakte.”

Die liefde en enorme drive, hebben nieuwe mensen die naar de BNNVARA Academy willen dat ook nodig?

„Ik denk dat je dat heel erg nodig hebt. Je krijgt veel handvatten aangereikt, maar daar moet je wel wat mee doen. Ook al heette het in mijn tijd University, het is nu meer gestructureerd. Je komt in een volgepropte opleiding terecht, waarbij je ook gewoon meewerkt aan een programma. Maar een goede drive hebben is in het medialandschap sowieso belangrijk. Heel veel mensen willen mijn werk doen, er is best veel concurrentie. Naast talent hebben, moet je ook gewoon hard werken. Je moet er wel wat voor over hebben. Heb je dat, dan is de BNNVARA Academy beter dan welke opleiding ook.”

Geen aanrader

Kun je er een andere opleiding naast doen?

„In mijn tijd kon dat wel, maar ik ben geneigd om te zeggen dat je het nu te druk zult hebben. Ik raad het in elk geval niet aan. Doe je al een opleiding in de mediahoek, dan zal men trouwens absoluut begrijpen dat je de Academy erbij doet en dat het je ultieme kans is.”

Dit jaar is er meer aandacht voor ‘allround makers’, die niet voor de camera of microfoon maar achter de schermen werkzaam zijn?

„Klopt, het is niet presentatie-gefocust. In mijn tijd ook al niet hoor, toen zocht BNN ook geen dj’s. Nu eigenlijk nog steeds niet, omdat je anders een heel ander slag mensen binnen krijgt. Maar soms groeit het zo hè, net zoals bij mij. Door alle ervaring achter de schermen kon ik een vertaling maken naar voor de schermen. Dat is heel veel waard.”

‘Doe dat als-je-blieft niet’

Heeft oude rot Frank van der Lende nog tips voor mensen die zich willen aanmelden? Moeten zij bijvoorbeeld vooral iets niét doen?

„Als begeleider heb ik veel mensen meegemaakt die iets hadden van: ik kom bij BNN, later BNNVARA, dus nu moet ik heel stoer en gek doen, het heel erg over seks drugs hebben en hoog van de toren blazen. Nee, doe dat als-je-blieft niet. Het klinkt als een cliché, maar doe je niet anders voor dan je bent en wees jezelf. Radio maken en monteren kan iedereen leren, maar een leuk mens zijn niet. Creativiteit en een fijn persoon zijn om mee samen te werken dat heb je of dat heb je niet. Focus je daar echter wel op. Laat zien dat je creatief bent en niet dat je weet hoe een radioverbinding werkt. Ja, boeien. Ideeën krijgen vinden we veel leuker.”

Aanmelden voor de Talentday van BNNVARA kan tot en met vrijdag 28 augustus. Geselecteerde kandidaten kunnen daar op zaterdag 19 september naartoe. Uiteindelijk worden 21 mensen op de Academy toegelaten.

