Glazenwasser die foto’s van huis Akwasi deelde op non-actief

View this post on Instagram

ik wil graag dat je dit ziet. mijn gloednieuwe koopwoning die binnenkort opgeleverd moet worden is met foto’s in een prive facebookgroep verschenen dankzij ene Barry Stulen. dit mag niet en dit hoort niet.. mijn rechten zijn fundamenteel geschonden. nogmaals: dit mag niet! dit hoort niet!! ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt…DIT IS TOCH NIET NORMAAL? 🤦🏿‍♂️