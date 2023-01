Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Dennis Ruyer

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Dennis Ruyer.

Via illegale radiostations belandde ‘Denman’ Dennis Ruyer in 1998 bij het voormalige Veronica FM. Na daar twee jaar gewerkt te hebben, stapte hij samen met Jeroen van Inkel over naar Radio 538 en vervolgens naar Radio Veronica. Sinds dit jaar is hij weer te horen op zijn vertrouwde Radio 538. Daarnaast is hij een veelgevraagde voice-over voor radio- en tv-reclames en maakte hij de podcast 538 Dance Department Backstage.

De 5 favoriete podcasts van Dennis Ruyer:

1. The Legend of Zillion

Van onze vrienden van StuBru. Het verhaal van één van de beroemdste clubs van België. Zillion! Eind jaren 90 de plek om helemaal los te gaan… Over onder andere thema avonden met Eddy Wally, en de legendarische oudejaarsnacht van 1 miljoen Belgische Frank.

2. In vorm

Voor radionerds zoals ik, ultieme podcastshow over vormgeving, en alle ins & outs over jingles, de historie van jingles, en de magische wereld van de radio. Met liefhebber (en Veronica-dj) Bas van Teylingen.

3. Satoshi radio

Podcast over alles wat te maken heeft met Bitcoin. Voelt alsof je onderdeel bent van Sjors en de Rebellenclub. Maar dan wel de jongens met meeste verstand van zaken uit de club… Bart Mol, Wijnand Luitjes, Bert Slagter en Peter Slagter nemen je mee in deze wereld van ‘sound money’. Ook regelmatig te zien op YouTube met kijkersvragen.

4. Taghi podcast

Fascinerende inkijk in de wereld van de zware criminaliteit, en hoe dingen precies in hun werk gaan. Gemaakt door o.a. misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Laumans. Neemt je mee als een spannend jongensboek, maar is helaas de harde realiteit.

5. Auxvaart

In Auxvaart praat Dieuwertje Heuvelings met haar gasten over de drie nummers die zij op hun uitvaart zouden willen horen… Je wordt getrakteerd op gesprekken over muziek, het leven, de dood, en alles wat daar tussen in zit.

