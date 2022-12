Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Kees Dorresteijn

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Kees Dorresteijn.

Kees Dorresteijn presenteert het middagprogramma op BNR Nieuwsradio: The Daily Move. Daarvoor presenteerde hij op Slam! en Radio 1. Hij heeft ook de podcasts Vraag het Gommers en Een Jaar Burgemeester gemaakt. In de laatste heeft hij Sjors Fröhlich gevolgd tijdens zijn eerste bevlogen jaar als burgemeester.

De podcast-tips van Kees Dorresteijn

1. Geschiedenis voor Herbeginners

Dé podcast over geschiedenis wat mij betreft. Gemaakt door een Belgisch geschiedenisleraar die elke grote historische gebeurtenis behandelt. De achtergrondmuziek en de audiofragmenten zijn om door een ringetje te halen.

2. Boekestijn en de Wijk

Perfect om op de hoogte te blijven van de oorlog in Oekraïne en alles over internationale politiek. Het is vlot, inhoudelijk en er wordt ook nog gelachen.

3. Appie

Niet de typische true crime-podcast. Het gaat over de dodelijkste supermarktoverval in Nederland. Het is vooral een knappe zoektocht naar de nabestaanden. Ik moest een klein traantje wegpinken toen ik het verhaal van de bejaarde ouders van een slachtoffer hoorde.

4. De Bourgondiërs

Wat kunnen die Belgen podcasts maken zeg. Schrijver Bart van Loo vertelt smeuïg over o.a. Filips de Goede, Jan Zonder Vrees en Karel de Stoute en hoe de Bourgondiërs in de 15e eeuw aan de basis stonden van de Nederlanden. Met ook nog eens heerlijke middeleeuwse muziek

5. Dit was de Radio

Deze podcast moet je zeker niet missen als echte radionerd. Dit is voor mij een guilty pleasure. Harm Edens, Arjan Snijders en Ron Vergouwen bespreken elke week wat er speelt op de radio. Waar ze het vaak hebben over strak radio maken, is het in de podcaststudio vooral chaotisch met een dikke saus humor.

De podcast-tips van vorige week

Ook vorige week tipte een mediapersoon een aantal podcasts, die keer was de beurt aan Niels Hoogland. Lees zijn tips hier.