Dit zijn de 5 podcast-tips van… Jeroen van Kooten

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Jeroen van Kooten.

Jeroen van Kooten is zoon van radio-icoon en mediaondernemer Willem van Kooten. Al sinds 1984 is hij werkzaam voor de Bullet Sound Studio’s, waar veel bekende artiesten zoals Prince, David Bowie en Golden Earring en Lenny Kravitz hun albums hebben opgenomen. Tevens is hij mede eigenaar van Bombay Productions voor de ontwikkeling van tv formats en maken van bedrijfsfilms en mede-oprichter van de Bart de Graaff foundation.

1. Hitlers geheime tunnel

Podcastmaker Marc Adriani zoekt een tunnel die door de Duitsers tijdens de Tweede Wereld Oorlog zou zijn aangelegd in Soesterberg. Het bestaan van de tunnel is nooit bewezen, maar al 80 jaar gaat het verhaal rond in het dorp. Via die eventuele tunnel konden Duitse bevelhebbers veilig en zonder dat iemand het zag van Vliegbasis Soesterberg naar het zogeheten Officiers Casino lopen. Deze plekken liggen ruim 900 meter uit elkaar. Het Officiers Casino werd door de Duitsers ook wel Soldatenheim genoemd.

2. De Beste Smaak van Nederland

De vriendschap van Jan Versteegh en Rámon Verkoeijen gaat door de maag. Als ze niet eten, dan praten ze erover. Over smaak valt namelijk wél te twisten. Daarom gaan de heren op zoek naar de beste smaak van Nederland.

3. Wat wil je drinken?

Vijfdelige podcastserie waarin oud-Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk en detox-coach Jacqueline van Lieshout openhartig vertellen over hun ervaringen om te stoppen met alcohol. De impact van een leven zonder alcohol is groot. Detox-coach Jacqueline en ervaringsdeskundige Jan krijgen veelvuldig de vraag hoe zij gestopt zijn met alcohol en hoe dit hun leven heeft beïnvloed. Het is een humoristische uitleg over stoppen met alcohol. Jan, mijn buurman, krijgt het bij mij nog niet voor elkaar, wij wandelen vijf dagen in de week en hij blijft doorgaan met zijn indoctrinatie.

4. De Tineke podcast

In deze aflevering van de Tineke de Nooy’s podcast gaat het over Bart de Graaff. Bart was de grondlegger van omroep BNN. Helaas overleed hij jong – Bart was nog maar 35 jaar toen hij in 2002 stierf. Zijn gezondheid liet hem flink in de steek, maar ondanks de tegenslagen haalde hij alles uit zijn leven. Dat bevestigen twee goede vrienden van Bart, Jeroen van Kooten en Jan Willem Schermerhorn in hun gesprek met Tineke.

5. De kamer van Klok

De coronacrisis, een nieuw kabinet, verkiezingen en nu een oorlog in Oekraïne. In Den Haag is het zelden een week stil. Elke vrijdag nemen columnist Sheila Sitalsing, hoofdredacteur Pieter Klok, chef politiek Raoul du Pré en presentator Gijs Groenteman de politieke week met elkaar door.

