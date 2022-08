CEO die alle salarissen verdubbelde stapt op na beschuldigingen

Dan Price, de CEO van Gravity Payments die een tijd geleden alle salarissen verdubbelde, heeft ontslag genomen. Hij wordt door een vrouw beschuldigd van onzedelijk gedrag en roekeloos rijden, maar is daarvoor vrijgesproken. Toch stapt hij op, omdat hij naar eigen zeggen een factor is geworden die te veel afleidt en zich wil focussen op valse beschuldigingen.

Price kwam wereldwijd vooral in het nieuws nadat hij aankondigde dat al zijn werknemers een minimumloon van 70.000 dollar (zo’n 68.000 euro) kregen. Inmiddels is dat 80.000 dollar per jaar. Voor deze verdubbeling van alle salarissen kreeg hij overigens wel veel terug: prettiger personeel en meer omzet.

Om dit te kunnen bewerkstelligen (hij had 240 mensen in dienst) bracht hij zijn eigen loon terug tot het niveau van zijn werknemers. Naar verluidt verdiende hij zelf eerst 1 miljoen dollar per jaar. Price besloot al zijn personeel fors te belonen, omdat hij een uitgesproken voorstander is van de rechten van werknemers, die adequaat gecompenseerd moeten worden.

Everyone should get enough time off that they can have days to decompress and do what they want with minimal obligation.

Those days make people more productive in the long run anyway. pic.twitter.com/oGZIFmlt4L

— Dan Price (@DanPriceSeattle) August 14, 2022