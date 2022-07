Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie: maak kans op een leuke overnachting op ss Rotterdam uit de film Boeien!

De familiefilm Boeien! is nu in de bioscoop te zien en werd gefilmd op het bijzondere schip het ss Rotterdam. En jij maakt kans om gratis te overnachten op dit toch al beroemde enorme vaartuig!

Stoomschip Rotterdam en Metro geven wegens deze heerlijke zomer twee keer een overnachting voor liefst vier personen weg. Als je met de kinderen de film Boeien! hebt gezien, zal je helemaal veel zin hebben in het ss Rotterdam. Het schip geldt als voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn en als cruiseschip voer hij over de meeste wereldzeeën.

Het verhaal van Boeien!

Op deze ss Rotterdam speelt Boeien! – een film voor het hele gezin – zich dus af. Boeien! is een avontuur en speelt zich af aan boord van het cruiseschip ‘Rederij de Romantiek’. Daarop zwaait kapitein Hartman samen met zijn lieftallige assistente Jitske de liefdesscepter. Ravi, een slim 11-jarig meisje en haar eigenwijze 8-jarige stiefbroertje Benja, met wie ze totaal niet kan opschieten, gaan met hun ouders als samengesteld gezin op een cruisevakantie. De kinderen zijn verre van enthousiast.

De deelname van vader Orlando en moeder Maartje aan een trouwwedstrijd aan boord van het schip moet het gezin nader tot elkaar brengen. Maar niet iedereen aan boord van het schip heeft even goede bedoelingen. Onno en Ted, schoonmakers op het schip, hebben samen met hoofdbeveiliger Nora een handeltje in waardevolle spullen die zij van passagiers stelen. Als er hierdoor plots een probleem ontstaat krijgen Onno en Ted het lumineuze idee om Benja en Ravi te ontvoeren. Ravi en Benja moeten alles op alles zetten om uit handen van de twee boeven te blijven en bouwen hierdoor uiteindelijk een mooie band samen op.

In Boeien! spelen onder meer Klaasje Meijer, Cees Geel, Juvat Westendorp, Ferdi Stofmeel, Sarah Chronis, Edwin Jonker, Filip Bolluyt en – jawel, als hoofdbeveiliger – Ellie Lust.

Wil jij slapen op het ss Rotterdam?

ss Rotterdam stelt 2 keer een overnachting beschikbaar in een Family Room voor 4 personen, inclusief ontbijt. De enige voorwaarde is dat de overnachting is te boeken op basis van beschikbaarheid tot en met 30 december 2022.

Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn voor Metro’s Nieuwsbrief, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 25 juli, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):